Benicàssim dotará de nuevos aseos al recinto de festivales con 164.270 euros

El Ayuntamiento de Benicàssim prevé dotar al recinto de festivales de nuevos aseos públicos con una inversión de 164.270 euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año, financiado con fondos europeos Next Generation EU.

El contrato contempla la adecuación del terreno, el suministro y la instalación de tres módulos de aseos prefabricados, dos destinados al uso femenino y uno al masculino. Cada módulo dispondrá de 14 cabinas de inodoros y cuatro lavabos, situados en la parte exterior, mientras que el bloque masculino incorporará además muros con caída de agua a modo de urinarios. Las nuevas instalaciones estarán valladas, sobre solera de hormigón y conectadas a las redes de agua, luz y saneamiento, y se han diseñado para ser duraderas, sostenibles y reutilizables.

Los nuevos aseos se ubicarán en otra zona del recinto, concretamente a mano izquierda al acceder por el hall principal, mientras que los actuales se mantendrán y serán objeto de mejora y remodelación. De esta manera, el recinto contará con dos áreas diferenciadas de aseos, situadas en cada extremo.

La actuación tiene un plazo de ejecución de tres meses y busca mejorar las condiciones de higiene y confort en un espacio que acoge miles de personas cada año durante los festivales y conciertos.

Licitación

El proyecto de instalación de los nuevos aseos fue publicado el pasado 18 de septiembre, pero el Ayuntamiento emitió el 2 de octubre un decreto de desistimiento tras detectarse una discrepancia entre las mediciones, planos y disposiciones incluidas como anexos al pliego técnico.

El consistorio trabaja ahora en la subsanación de la documentación con el fin de volver a licitar el contrato próximamente y poder ejecutar una actuación considerada clave dentro del plan de sostenibilidad turística, destinada a modernizar y mejorar los servicios del recinto de festivales.

Modernización integral

El recinto de festivales de Benicàssim continúa su modernización integral tras la compra municipal de los terrenos en 2019 por más de tres millones de euros.

Desde entonces, se han ejecutado mejoras en vallado, videovigilancia, energía solar y líneas eléctricas. El Ayuntamiento adjudicó este año la redacción del proyecto global por unos 100.000 euros, ya en fase final, que define las obras que se licitarán en breve para avanzar el máximo posible antes de junio. El plan contempla un pabellón para eventos, carril bici, zonas verdes y alumbrado led.