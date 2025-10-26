Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó

La actuación fue el acto más multitudinario del 775 aniversario de la Carta Pobla de la localidad

Imágenes del concierto compartidas por la alcaldesa Tania Baños.

Imágenes del concierto compartidas por la alcaldesa Tania Baños.

Francis Aznar

La Vall d’Uixó vivió este sábado una noche para el recuerdo con el multitudinario concierto de La Fúmiga y Esther, que reunió a cerca de 9.000 personas en la explanada de les Penyes en Festes según el Ayuntamiento de la localidad. El evento, enmarcado dentro de las celebraciones por el 775 aniversario de la Carta Pobla, se convirtió en uno de los actos más concurridos y esperados de todo el programa.

La alcaldesa, Tania Baños, destacó la gran respuesta del público y el significado de la cita: “Hemos demostrado que la Vall sabe conmemorar su historia con buen ambiente, emoción y orgullo de pueblo, de nuestra lengua y cultura”. El concierto gratuito sirvió como punto culminante de un fin de semana repleto de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento, que incluyeron teatro, exposiciones y rutas históricas.

