Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó
La actuación fue el acto más multitudinario del 775 aniversario de la Carta Pobla de la localidad
La Vall d’Uixó vivió este sábado una noche para el recuerdo con el multitudinario concierto de La Fúmiga y Esther, que reunió a cerca de 9.000 personas en la explanada de les Penyes en Festes según el Ayuntamiento de la localidad. El evento, enmarcado dentro de las celebraciones por el 775 aniversario de la Carta Pobla, se convirtió en uno de los actos más concurridos y esperados de todo el programa.
La alcaldesa, Tania Baños, destacó la gran respuesta del público y el significado de la cita: “Hemos demostrado que la Vall sabe conmemorar su historia con buen ambiente, emoción y orgullo de pueblo, de nuestra lengua y cultura”. El concierto gratuito sirvió como punto culminante de un fin de semana repleto de actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento, que incluyeron teatro, exposiciones y rutas históricas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- La Fúmiga actúa gratis este sábado en un municipio de Castellón
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas