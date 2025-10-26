La Generalitat mejora la seguridad vial a su paso por Chóvar con 135.000 euros

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio inicia los trabajos de mejora de la seguridad vial en la carretera CV-219, a su paso por Chóvar, con una inversión de 135.500 euros. La intervención pretende reforzar la protección de peatones y ciclistas en un tramo muy transitado que conecta el núcleo urbano con la zona industrial del municipio del Alto Palancia.

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visitó la localidad para conocer de primera mano el avance de las obras. «Esta actuación responde al compromiso de la Generalitat con la seguridad en las carreteras locales, especialmente en los entornos rurales, donde la convivencia entre peatones, vehículos y ciclistas requiere soluciones adaptadas y eficaces», subrayó.

La CV-219, que atraviesa el Parque Natural de la Serra d’Espadà, es una vía de montaña muy utilizada por ciclistas, sobre todo los fines de semana. En 2017 fue declarada ruta ciclista protegida por la DGT, aunque todavía presenta problemas de seguridad por la ausencia de elementos que indiquen claramente su condición de travesía. «Muchos conductores no perciben la necesidad de reducir la velocidad en un entorno donde conviven peatones, vehículos pesados y ciclistas», explicó el conseller.

El proyecto contempla la construcción de aceras a ambos lados de la calzada, lo que permitirá una conexión peatonal segura entre el casco urbano y la zona industrial. También instalarán medidas de calmado del tráfico, como reductores de velocidad tipo lomo de asno y marcas viales dientes de dragón, que advierten de la proximidad de un entorno urbano con pasos de peatones.