Benicàssim licita por más de 200.000 euros una nueva red de pluviales

El Ayuntamiento de Benicàssim lciita las obras para la construcción de la nueva red de pluviales en la calle Vicent Fuentes Ramón, una actuación que cuenta con un presupuesto base de 201.699,50 euros (IVA incluido) y un valor estimado de 166.693,80 euros. El proyecto tiene como objetivo aliviar las inundaciones que se producen en esta zona del municipio durante los episodios de lluvias intensas.

Los trabajos, que se ejecutarán en el tramo comprendido entre las calles Quevedo y Sigalero, incluyen la instalación de conducciones de gran capacidad, imbornales, rejillas y pozos de registro, además de la renovación del pavimento y la reposición de los servicios afectados. El plazo de ejecución será de tres meses, según las condiciones técnicas establecidas en el pliego de contratación.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto simplificado, se adjudicará atendiendo a la mejor relación calidad-precio, con una ponderación del 60 % para la oferta económica, 15 % para la memoria constructiva, 15 % para la garantía ofrecida y 10 % para las medidas correctoras propuestas durante la ejecución. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta este 27 de octubre de 2025 a las 23.59 horas, exclusivamente de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Benicàssim a través de la Alcaldía, forma parte del plan municipal contra la inundabilidad, que contempla diferentes obras hidráulicas para reducir el riesgo de acumulación de agua en puntos críticos del municipio. Entre ellas, destacan la mejora del drenaje en la calle Violant de Casalduch, ya ejecutada en 2023, y los proyectos en la zona del barranco Sigalero y el Cuadro Santiago.

El conjunto de estas intervenciones refuerza el compromiso municipal con la prevención de inundaciones y la modernización de las infraestructuras de drenaje urbano, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.