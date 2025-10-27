Benicàssim trabaja con la CHJ para evitar inundaciones en el barranco Sigalero

Técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se desplazaron este lunes hasta Benicàssim para analizar sobre el terreno la problemática del barranco Sigalero. El encuentro fue casi un año después de la dana que azotó especialmente Valencia y también Castellón, lo que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la protección frente a las lluvias torrenciales en toda la Comunitat.

La visita, en la que participaron también la alcaldesa, Susana Marqués; la concejala de Ciclo Integral del Agua, Elena Llobell; el edil de Urbanismo, Carlos Díaz, y técnicos municipales, sirvió para revisar las conclusiones del estudio encargado por el Ayuntamiento, que propone la construcción de una balsa de laminación con una capacidad superior a los 100.000 metros cúbicos para mitigar la inundabilidad en la zona por la que transcurre el barranco hasta llegar al mar.

Obra prioritaria

«El plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación del Júcar establece obras prioritarias y urgentes en la provincia que, a día de hoy, siguen pendientes, como dar solución a la inundabilidad del barranco Sigalero. Su proyección y ejecución son determinantes para la seguridad de los benicenses», según señaló Marqués.

Llobell destacó la «necesidad» de marcar plazos en materia de gestión, proyección y ejecución de esas obras, «que deben ser prioritarias para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas en las zonas calificadas de riesgo como el barranco Sigalero».

Mientras, Díaz añadió que «desde el Ayuntamiento, junto al equipo técnico municipal, trabajamos para dar soluciones a la situación de inundabilidad que en la actualidad presenta la zona del Sigalero, cuya resolución es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Por el momento, la CHJ no ha concretado plazos ni compromisos sobre la ejecución del proyecto, aunque la visita supone un nuevo paso en el seguimiento de una actuación considerada prioritaria para garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos.