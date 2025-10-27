Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior

Los montes de l’Alt Maestrat y Els Ports, así como de otras zonas de comarcas del interior de Castellón, viven días de abundancia de setas gracias a las lluvias tardías y las suaves temperaturas registradas hasta ahora en lo que llevamos de otoño. La temporada micológica se presenta así este 2025 con cierto retraso en la provincia, pero el escenario actual llama al optimismo entre los caçadors de bolets.

Las primeras lluvias otoñales se hicieron esperar, y con ellas, el crecimiento de las especies más apreciadas por los aficionados. Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido un crecimiento micológico sustancial en los montes de Castellón. Vecinos y turistas salen a la búsqueda de setas con cesta y navaja en mano.

Los expertos señalan que este año está siendo irregular en muchas zonas de España. Según Juan Martínez de Aragón, experto micólogo e investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, en declaraciones a Efe, «si se mantienen las lluvias y las temperaturas suaves, la campaña podría ser buena o incluso excelente». La coyuntura parece alinearse con ese pronóstico en la provincia.

En Els Ports, una de las comarcas marcadas en rojo por los aficionados, destacan que la montaña ha cambiado de aspecto en cuestión de días. David Temprado, vecino de Cinctorres, explica que «la evolución está siendo muy positiva». «La campaña mejora semana a semana y, si se mantiene el estado del tiempo y van entrando más precipitaciones, como marcan los pronósticos, puede ser una temporada larga y fructífera».

Buscadores de setas en un monte de Els Ports. / Javier Ortí

Las primeras jornadas de búsqueda se caracterizaron por la escasez, pero la humedad acumulada tras las lluvias de octubre ha activado el micelio y, con ello, la aparición de numerosas especies. En palabras de Temprado, «donde hace quince días apenas se veía nada, ahora van saliendo».

Magdalena Popa, vecina rumana afincada en Morella y gran apasionada de la recolección de setas, subraya la «gran diversidad» que ofrece este otoño. «Hay una gran variedad de setas este año, especialmente camagrocs y robellones. Es un gusto ver cómo el bosque vuelve a llenarse de vida, setas, animales y turistas», bromea.

Magdalena Popa, con una cesta en la que destacan los robellones. / Javier Ortí

Los boletaires coinciden en que la combinación de días templados y noches frescas está favoreciendo la aparición de ejemplares de buena calidad. Además, los pronósticos meteorológicos apuntan a nuevos frentes lluviosos en las próximas semanas, lo que podría prolongar la campaña, si no llegan el intenso frío y las heladas, también características del norte provincial y principal amenaza para el futuro de la recolección.

De la cesta al plato

La explosión micológica no solo llena los montes, sino también las cartas de los restaurantes. Establecimientos tan reconocidos en Morella como El Mesón del Pastor, Daluan, Vinatea, Cardenal Ram o Casa Roque, así como El Faixero, en Cinctorres, han incorporado platos y menús especiales en los que las setas son protagonistas. Revuelto de robellones con jamón, crema de camagrocs con trufa o estofado de ternera con níscalos son algunas de las creaciones que figuran ya en las mesas de estos locales, combinando tradición, producto local y creatividad.

El fenómeno de las setas es un motor económico del otoño en el interior. Hoteles rurales, casas de montaña y restaurantes registran un incremento notable de reservas, especialmente durante los fines de semana. La combinación de paisaje, gastronomía y naturaleza ofrece un atractivo irresistible para los amantes de la micología.