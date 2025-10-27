Más madera en la crisis de Vox en Burriana: la concejala no cesada abandona el gobierno y será no adscrita

La hasta ahora concejala de Familia, Beatriz Conejero, ha trasladado este lunes al mediodía al alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, su decisión de abandonar sus delegaciones en el ejecutivo municipal. Del mismo modo, ha comunicado su salida del grupo municipal de Vox por no compartir decisiones adoptadas por la formación que proceden de órganos externos a la ciudad de Burriana.

Según ha explicado Conejero, “no se puede entender de ninguna forma que una decisión como la de bajar los impuestos y cumplir el pacto de gobierno, que se votó a favor el año pasado y en otros municipios de la provincia, tuviéramos que votarla en contra en Burriana”. Ante esta situación, y otras anteriores de imposición del voto sin dar explicaciones al resto de concejales, ha añadido que “voté pensando en el beneficio de los burrianenses y la ciudad para bajar los impuestos”.

“He decidido abandonar las delegaciones y pasar al grupo de no adscritos porque Vox y el Partido Popular han roto el acuerdo por el que se me asignaron dichas delegaciones”, ha señalado Conejero. La edila ha añadido que “algunas personas deberán explicar qué ha sucedido en Burriana para que dos concejales abandonen su acta, y yo mis delegaciones cuando estábamos trabajando por transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Por último, Conejero ha manifestado que “seguiré trabajando desde fuera del gobierno como independiente por los vecinos de Burriana, tal y como me comprometí hace dos años y medio con la ciudadanía”, al mismo tiempo que ha querido agradecer “a todos los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición su cercanía y apoyo en estos momentos tan difíciles”.