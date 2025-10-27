El tiempo, a un clic: Almassora lanza su portal meteorológico municipal
Ofrecen datos a tiempo real de las estaciones municipales
El Ayuntamiento de Almassora ha estrenado una nueva página web meteorológica municipal, https://inforatge.com/meteo-almassora, para que los vecinos puedan conocer al instante las previsiones del tiempo. Inforatge se encarga de la gestión de esta herramienta, que ofrece datos a tiempo real de las estaciones municipales situadas tanto en la zona urbana como en la playa.
Además, en el portal se puede consultar el histórico de los datos y hay un blog de noticias relacionadas con el tiempo. Asimismo, en la nueva página web hay una sección preparada para que cualquier vecino de Almassora pueda descargarse informes certificados para reclamaciones de daños a sus compañías aseguradoras.
Está previsto que, en breve, haya un enlace directo desde la web municipal a este nuevo portal para facilitar la consulta de datos de interés entre los vecinos.
