Torreblanca estrenará su centro de salud antes del verano del 2026

Las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Torreblanca ya son una realidad. La Conselleria de Sanidad ha cumplido su compromiso con la localidad al poner en marcha un proyecto que mejorará la atención sanitaria y las condiciones del edificio actual. De esta forma, la Generalitat y el equipo de gobierno cumplen con la palabra dada al comienzo de legislatura.

El contrato, adjudicado el pasado 1 de septiembre a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos por un importe de 737.542,86 euros (IVA incluido), fue formalizado el 6 de octubre, lo que ha permitido dar luz verde al inicio de unas actuaciones con un plazo de ejecución de ocho meses.

El proyecto responde a la necesidad de ampliar unas instalaciones que habían quedado pequeñas ante el crecimiento poblacional del municipio y la voluntad de la Generalitat Valenciana de seguir mejorando los servicios públicos.

Características del proyecto

La actuación contempla cinco nuevas consultas de medicina general, una nueva consulta de enfermería, la reforma completa del área de pediatría y la incorporación de un ascensor que mejorará la accesibilidad entre las dos plantas. Además, se habilitará un gimnasio de maternal y se renovarán zonas de espera y administración.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos ya que “este proyecto era una prioridad para nuestro municipio y, gracias al compromiso firme del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha hecho realidad. Nos prometió que la ampliación del centro de salud sería una de las primeras actuaciones de la legislatura, y ha cumplido su palabra”, ha destacado Agut a lo que ha asegurado que “los que tanto criticaban el proyecto y decían que no se iba a hacer, ahora deberían disculparse”.

La máxima autoridad de Torreblanca ha subrayado también el impacto positivo que tendrá la ampliación en la calidad asistencial ya que “nuestros vecinos y vecinas merecen unas instalaciones modernas, accesibles y acordes a las necesidades actuales. Con esta ampliación, ganamos en espacio, en servicios y en comodidad tanto para los pacientes como para el personal sanitario”, ha señalado.

Desde la Conselleria de Sanidad, se ha insistido en que las obras se desarrollarán sin interferir en la atención diaria a los pacientes, con el objetivo de que los usuarios apenas perciban la intervención. La ampliación del centro se construirá sobre el ala que da a la calle Galicia, en un espacio sin servidumbres ni instalaciones que dificulten los trabajos. Si se cumplen los plazos previstos, Torreblanca podrá estrenar su nuevo centro de salud antes del próximo verano.