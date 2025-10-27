Vox salta por los aires en Burriana: dos de los concejales expulsados del gobierno renuncian a su acta

Vox se descompone en Burriana tras votar en contra de una bajada de impuestos. El portavoz de Vox y exconcejal de Urbanismo, Juan Canós y el ex edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz, renuncian al acta de concejal evidenciando la fractura interna en la formación de Santiago Abascal.

Hace apenas unos días, Juan Canós y Antonio Ferrándiz, junto a Jesús Albiol habián sido expulsados por el alcalde de la localidad, Jorge Monferrer (PP), tras votar en contra en el pleno del pasado jueves a la propuesta impulsada por los populares para rebajar un 2% el IBI.

Comunicado oficial

Vox da su versión de los hechos a través del siguiente comunicado, en el que agradece a los dos concejales su trabajo realizado durante estos años en el partido

Los concejales de VOX en Burriana, Juan Canós y Toni Ferrándiz, dejan el acta

Los concejales Juan Canós y Antonio Ferrándiz han decidido entregar sus actas de concejales en el Ayuntamiento de Burriana, después de haber sido expulsados por el alcalde, Jorge Monferrer (PP), del equipo de gobierno y rechazando la oferta de dicho alcalde, del Partido Popular, para que se sumaran a su equipo.

Canós y Ferrándiz han rechazado esa oferta por lealtad al proyecto que han representado hasta hoy y al cual seguirán vinculados aunque de otra manera. Cosa que les honra.

VOX agradece a los, hasta hoy, concejales del grupo municipal de Vox Burriana, el trabajo realizado durante estos años, trabajo que ha conseguido cosas muy positivas para la localidad.

Los ya ex concejales han tomado la decisión de abandonar el ayuntamiento y dejar paso a otras personas para que, con ánimos renovados, gestionen la labor de oposición que ahora les toca realizar.

VOX reitera su agradecimiento a Juan Canós y a Antonio Ferrándiz por el gran trabajo de estos años en beneficio de Burriana.