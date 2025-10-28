Cronología de la tormenta política de Vox en Burriana: las decisiones que han dinamitado el partido a nivel local

Vox se descompone en Burriana tras votar en contra de una bajada de impuestos. El portavoz de Vox y exconcejal de Urbanismo, Juan Canós, y el exedil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz, renuncian al acta de concejal evidenciando la fractura interna en la formación de Santiago Abascal. Además, la concejala Beatriz Conejero abandona el grupo de ultraderecha y pasa a ser no adscrita.

La cascada de dimisiones llega tras el anuncio del alcalde, Jorge Monferrer, el pasado viernes, del cese del ejecutivo de Canós y Ferrándiz junto al concejal Jesús Albiol. Los tres ediles votaron en contra de la propuesta impulsada por los populares para rebajar un 2% el IBI en el pleno del pasado jueves. Desde el consistorio anunciaron, a través de un breve comunicado, estas dos renuncias, una decisión que se confirmará mediante la celebración de un pleno con fecha aún por determinar.

Poco después, la dirección provincial de Vox confirmó la decisión de los ediles, destacando un punto llamativo: Canós y Ferrándiz habían rechazado formalmente una oferta del Partido Popular de seguir formando parte del equipo de gobierno en calidad de concejales no adscritos o independientes.

Así está ahora mismo el reparto de concejales en el ayuntamiento de Burriana. / Mediterráneo

En su comunicado, Vox agradeció a ambos representantes su trabajo realizado en beneficio de la localidad, resaltando «la lealtad al proyecto que han representado hasta hoy y al cual seguirán vinculados aunque de otra manera, cosa que les honra». Esta dimisión, según el partido, obedece a la intención de «dejar paso a otras personas para que, con ánimos renovados, gestionen la labor de oposición que ahora les toca realizar».

A lo largo del mandato, las fricciones públicas en el gobierno local procedieron del área de Cultura, dirigida por Albiol, con las polémicas sobre retirada de revistas, veto a películas o la prohibición de un acto de memoria democrática.

Más rupturas

Horas después, la hasta entonces concejala de Familia, Beatriz Conejero, daba un paso más en la ruptura al anunciar que no solo abandonaba sus delegaciones en el ejecutivo municipal, sino que también comunicaba su adiós del grupo municipal de Vox. Pasa a ser concejal no adscrita, sumando una baja voxista más. De forma igualmente noticiosa, el anuncio de Conejero llegaba a través de un comunicado emitido directamente por el Ayuntamiento, un hecho que tiene su explicación en que, al fin y al cabo, la concejala ostentaba hasta ahora responsabilidades, pero que denota la distancia y separación con su ya expartido.

En sus declaraciones, Conejero justificó su postura por no compartir decisiones adoptadas por la formación, «que proceden de órganos externos a la ciudad de Burriana». Conejero explicó que, en referencia al voto que desencadenó las expulsiones, «no se puede entender de ninguna forma que una decisión como la de bajar los impuestos y cumplir el pacto de gobierno, que se votó a favor el año pasado y en otros municipios de la provincia, tuviéramos que votarla en contra en Burriana».

Ante esta situación, y otras anteriores de imposición del voto sin dar explicaciones al resto de concejales, añadió que «voté pensando en el beneficio de los burrianenses y la localidad para bajar los impuestos». La concejala concluyó su comunicado con una reflexión muy contundente, asegurando que «algunas personas deberán explicar qué ha sucedido para que dos concejales abandonen su acta, y yo mis delegaciones cuando estábamos trabajando por transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Vox pide el acta de Conejero

La decisión de Conejero de pasar al grupo de no adscritos provocó la inmediata reacción de la dirección provincial con un nuevo comunicado y declaraciones de su presidenta, Llanos Massó. Exigen a su exedila que entregue su acta y la tachan de «concejala tránsfuga», argumentando que con lo hecho «traiciona la confianza de los ciudadanos que votaron a Vox».

Las dimisiones y el abandono de Conejero dejan, por el momento, solo a Jesús Albiol, con dos vacantes en los asientos de Vox. Los siguientes en la lista electoral son Laura Hidalgo y Víctor Parra.

Con todo, este huracán político obliga a una reestructuración necesaria del equipo de gobierno para asumir las carteras de Urbanismo, Policía y Familia. Por ello, se espera que el alcalde, Jorge Monferrer, anuncie de forma inminente la nueva distribución de competencias en el consistorio.