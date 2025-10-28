Moncofa prepara el nuevo contrato de limpieza viaria: 3 millones de inversión al año y nuevos servicios

El Ayuntamiento de Moncofa llevará al próximo pleno municipal la aprobación de la estructura de costes del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, un paso previo imprescindible para licitar un servicio que duplicará la inversión actual, con un coste previsto de tres millones de euros anuales -con una duración de 8 años- para dar respuesta a las necesidades de la población. La gestión que está en vigor tiene un coste de 1,2 millones de euros, es decir, se duplicará el importe en la licitación.

«Este es un primer paso para la licitación del contrato de limpieza viaria y de recogida de basura, un contrato que se amplía considerablemente para poder atender las nuevas necesidades de la ciudadanía», señaló el alcalde de la localidad, Wences Alós, quien recuerda que el servicio vigente lleva ya 16 años en vigor. Con el nuevo contrato, no solo se duplica el coste, sino que también se dará un salto cualitativo en el servicio.

Alós avanzó que la actualización del contrato permitirá renovar por completo el sistema de limpieza y recogida de residuos, incorporando una flota moderna y más eficiente, con tres camiones de carga bilateral compactadores y caja lavacontenedores, además de otros vehículos auxiliares y un camión de carga trasera destinado a recogidas puntuales.

Entre las principales novedades del nuevo servicio destaca también la implantación de la recogida de residuos orgánicos en vía pública, que se gestionará de forma informatizada para permitir bonificaciones en la tasa de recogida de basura, con el objetivo de incentivar el reciclaje. Además, se pondrá en marcha un servicio puerta a puerta para la recogida de papel y cartón en los comercios, y otro de recogida específica de materia orgánica para locales hosteleros y de restauración. También contará con tres camiones de recogida de residuos, otro que contará con una caja lavacontenedores y uno de recogida por la parte trasera.

«El contrato refleja nuestro compromiso por modernizar el servicio y adaptarlo al crecimiento de Moncofa», concluyó el alcalde.

La gestión actual del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos ha generado malestar entre vecinos. En agosto, el sistema de recogida se vio afectado por la avería simultánea de todos los camiones, lo que provocó importantes retrasos, una situación que se ha vuelto a producir este octubre.