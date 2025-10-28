Las obras para blindar el puerto de Vinaròs de los temporales ya tienen fecha: Las mejoras

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ya tiene fecha para iniciar el proyecto de adecuación de las obras de defensa y abrigo del puerto de Vinaròs, para protegerlo de los temporales marítimos. De hecho, con motivo del temporal Gloria, en enero del 2020, la zona del dique de Levante tuvo que ser cerrada al paso peatonal por precaución y el tramo sur del paseo marítimo resultó muy afectado, así como la práctica totalidad de la playa del Fortí, que en su parte sur concluye precisamente en este dique que separa la playa del puerto.

Cabe recordar que el departamento autonómico que lidera Vicente Martínez Mus decidió replantear el proyecto tras haberse detectado un error material que reducía en casi un 50% el volumen de material previsto para la ejecución de la escollera, tal y como ya publicó este rotativo.

El proyecto original, licitado en diciembre de 2024, fue desistido oficialmente el pasado 21 de enero. La Generalitat ha optado por un nuevo planteamiento que incluye el refuerzo de la escollera existente y la construcción de un botaolas, estructura marítima diseñada para proteger recintos portuarios, en el espaldón del puerto. Como consecuencia de esta modificación técnica, el calendario previsto ha tenido que retrasarse. La nueva licitación se prevé para noviembre y el inicio de las obras en febrero de 2026, manteniéndose la actuación dentro del programa europeo Comunitat Valenciana 2021-2027.

La resolución autoriza además la anulación de un crédito por importe de 1.800.460 euros correspondiente al fondo europeo Fomento de la adaptación al cambio climático. Esta operación permitirá liberar 1.200.300 euros de aportación condicionada, que pasarán a ser fondos propios no condicionados para destinarlos a otras inversiones en puertos y costas.

La actuación forma parte de la estrategia autonómica de adaptación al cambio climático en el litoral, que incluye medidas para reforzar infraestructuras portuarias y frenar efectos de temporales.