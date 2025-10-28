Arranca el MICO Gaming Zone: De 8.000 m² en desuso a complejo de ocio y deporte al aire libre en Onda

El Ayuntamiento de Onda ha puesto en marcha las obras de la MICO Gaming Zone, un proyecto que convertirá los terrenos exteriores del convento de El Carmen en un moderno complejo de ocio y deporte al aire libre. Con una inversión municipal de 357.000 euros, el espacio, durante años en desuso, se transformará en un enclave de referencia para jóvenes y familias ondenses.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado: “Devolvemos la vida a un lugar histórico que forma parte de nuestros recuerdos de infancia, para que ahora las familias y jóvenes de Onda lo disfruten como se merece”. “Recuperamos patrimonio, creamos instalaciones modernas y generamos un punto de encuentro para todas las edades”, ha añadido.

MICO Gaming Zone

El proyecto contempla la creación de pistas deportivas polivalentes, la recuperación del frontón, zonas de juegos infantiles, mesas de ping-pong, un área de picnic, así como nuevo arbolado y un aparcamiento que garantizará la accesibilidad universal.

La intervención, con un plazo de ejecución de alrededor de tres meses, ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad y con un enfoque intergeneracional, de modo que podrá ser disfrutada tanto por los más pequeños como por los mayores.

Museo de Ciencias Naturales de El Carmen

La MICO Gaming Zone forma parte del plan integral de recuperación del conjunto de El Carmen, que también incluye la renovación del histórico Museo de Ciencias Naturales, cedido recientemente al Ayuntamiento por la Comunidad Carmelita. El nuevo espacio museístico incorporará tecnologías inmersivas, realidad aumentada y experiencias educativas para situar a Onda como referente internacional en divulgación científica.

Con estas dos actuaciones, el equipo de gobierno reafirma su compromiso de cuidar del patrimonio, de las familias y de la identidad ondense, uniendo tradición y modernidad en un mismo espacio.