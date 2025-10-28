Sant Gregori de Burriana: propietarios reclaman a Albiol que demuestre sus "insinuaciones" sobre el PAI o dimita
La asociación critica que el concejal de Vox haya manifestado "serias dudas sobre la presunta vinculación familiar del alcalde con Sant Gregori"
La Asociación de Propietarios a Favor de Golf Sant Gregori ha remitido una carta al concejal del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, del Grupo Municipal Vox, en la que expresa su profunda preocupación por recientes declaraciones del edil que podrían afectar la gestión del proyecto urbanístico Sant Gregori.
En su misiva, la asociación critica que Albiol haya manifestado “serias dudas sobre la presunta vinculación familiar del alcalde, Jorge Monferrer, con Sant Gregori”, señalando que estas afirmaciones constituyen una insinuación de posibles irregularidades que deberían ser demostradas públicamente. Según la carta, estas declaraciones han generado incertidumbre entre los 300 propietarios —particulares y empresas— que participan en el proyecto, que acumula 25 años de retrasos en su urbanización.
La carta subraya que los propietarios han invertido importantes recursos económicos: más de 120 millones de euros en la primera fase del Plan de Actuación Integrada (PAI) y 7,5 millones en IBI urbano durante dos décadas, sin que el proyecto haya avanzado de manera significativa. Por ello, reclaman al concejal certidumbre en la tramitación, seguridad jurídica, transparencia y agilidad en la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento.
Asimismo, la asociación exige que Albiol presente de inmediato las pruebas documentales que respalden sus afirmaciones, a disposición de la Fiscalía si fuera necesario, advirtiendo que la falta de evidencia constituiría “malas artes políticas y mala fe” que podrían derivar en la solicitud de su dimisión como concejal.
El comunicado se produce en un contexto de crisis política local, marcada por la ruptura del equipo de gobierno y varias dimisiones dentro del grupo municipal al que pertenece Albiol, lo que ha generado un clima de inestabilidad que preocupa a los vecinos y empresarios implicados en el desarrollo de Sant Gregori.
Puede consultar la carta al completo a continuación:
Burriana, 28 de octubre de 2025
A la atención,
Sr. Jesús Albiol. Concejal del Ayuntamiento de Burriana. Grupo Municipal VOX.
La Asociación de Propietarios a Favor de Golf Sant Gregori, observa con preocupación, los
últimos hechos acaecidos en el Ayuntamiento de Burriana, que han precipitado la ruptura del
equipo de gobierno y, la consiguiente salida del grupo municipal del que usted forma parte, al
mismo tiempo se han producido dimisiones en su grupo. Pero esa lógica preocupación se ha visto
empañada e incrementada por sus inquietantes declaraciones “tenemos serias dudas sobre la
presunta vinculación familiar del Alcalde Jorge Monferrer con Sant Gregori, motivo por el cual me
abstuve en las votaciones relacionadas con este asunto”.
Sr. Albiol, Sant Gregori siempre ha sido utilizado políticamente como arma arrojadiza para atacar al
adversario. No es una novedad, razón por la que este proyecto dura veinticinco años sin
urbanizarse y, razón por la que 300 propietarios (particulares y empresas) estamos hartos de pagar
y no avanzar adecuadamente.
Ahora, usted en sus declaraciones, insinúa una ilegalidad de extrema gravedad que debe demostrar
públicamente. Antes de ayer, en el equipo de gobierno no insinuó públicamente nada sobre esa
presunta vinculación familiar e irregularidades.
La Asociación de Propietarios a Favor de Golf Sant Gregori exige certidumbre en la tramitación por
razones obvias. Sr. Albiol, particulares y empresas van a invertir más de 120 Millones de euros en
la primera fase del PAI, tres veces el presupuesto municipal. En veinte años los propietarios ya han
pagado 7,5 Millones de euros en concepto de IBI urbano, sin tener hoy la parcela urbanizada.
Cómo usted comprenderá, con el patrimonio y dinero ajeno no se juega. Por todo ello, los
propietarios somos los primeros interesados en exigir al Ayuntamiento de Burriana, certidumbre,
seguridad jurídica, transparencia, información, agilidad en la toma decisiones/gestión y concreción
en la planificación tramitación/ejecución.
Consecuentemente Sr. Albiol, por la incertidumbre que usted ha provocado y por la
seguridad de nuestro capital, exigimos que de forma inmediata demuestre públicamente las
pruebas documentales que respaldan su grave insinuación, expuesta por usted en diferentes
declaraciones. Sin duda, las pruebas las debe de poner de inmediato a disposición de
Fiscalía.
En caso contrario demostrará malas artes políticas en general, mala fe como persona para con los
propietarios en general, vecinos, propietarios que aún confian en su partido, en el extraordinario
Camino Neocatecumenal y, en Sant Gregori en particular.
Lo que obligará a solicitar su dimisión, como Concejal del Ayuntamiento de Burriana.
Atentamente,
Asociación de Propietarios a Favor de Golf Sant Gregori
