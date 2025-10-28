Sant Gregori de Burriana: propietarios reclaman a Albiol que demuestre sus "insinuaciones" sobre el PAI o dimita

La Asociación de Propietarios a Favor de Golf Sant Gregori ha remitido una carta al concejal del Ayuntamiento de Burriana, Jesús Albiol, del Grupo Municipal Vox, en la que expresa su profunda preocupación por recientes declaraciones del edil que podrían afectar la gestión del proyecto urbanístico Sant Gregori.

En su misiva, la asociación critica que Albiol haya manifestado “serias dudas sobre la presunta vinculación familiar del alcalde, Jorge Monferrer, con Sant Gregori”, señalando que estas afirmaciones constituyen una insinuación de posibles irregularidades que deberían ser demostradas públicamente. Según la carta, estas declaraciones han generado incertidumbre entre los 300 propietarios —particulares y empresas— que participan en el proyecto, que acumula 25 años de retrasos en su urbanización.

La carta subraya que los propietarios han invertido importantes recursos económicos: más de 120 millones de euros en la primera fase del Plan de Actuación Integrada (PAI) y 7,5 millones en IBI urbano durante dos décadas, sin que el proyecto haya avanzado de manera significativa. Por ello, reclaman al concejal certidumbre en la tramitación, seguridad jurídica, transparencia y agilidad en la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento.

Asimismo, la asociación exige que Albiol presente de inmediato las pruebas documentales que respalden sus afirmaciones, a disposición de la Fiscalía si fuera necesario, advirtiendo que la falta de evidencia constituiría “malas artes políticas y mala fe” que podrían derivar en la solicitud de su dimisión como concejal.

El comunicado se produce en un contexto de crisis política local, marcada por la ruptura del equipo de gobierno y varias dimisiones dentro del grupo municipal al que pertenece Albiol, lo que ha generado un clima de inestabilidad que preocupa a los vecinos y empresarios implicados en el desarrollo de Sant Gregori.

Puede consultar la carta al completo a continuación: