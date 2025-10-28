Reparto de concejalías en Burriana: reestructuración del equipo de gobierno tras romper el PP con Vox

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado este martes una amplia reestructuración del equipo de gobierno municipal (formado en minoría ahora por 8 concejales del PP) tras la ruptura del PP con Vox, con el objetivo de reasignar y reforzar las concejalías que hasta el momento recaían en el partido de extrema derecha.

Esta decisión se produce tras el cese de los tres concejales de Vox por votar en contra de una bajada de impuestos contemplada en el pacto de gobierno y la posterior renuncia de Beatriz Conejero a formar parte del ejecutivo, pasando al grupo de no adscritos y dándose de baja del partido de Santiago Abascal.

Así está ahora mismo el reparto de concejales en el ayuntamiento de Burriana. / Mediterráneo

La reorganización busca asegurar la estabilidad del ejecutivo municipal y la continuidad en la gestión de los proyectos clave para transformar la ciudad, asumiendo los concejales del Partido Popular las carteras vacantes con una nueva distribución de responsabilidades que logre equilibrar la carga de trabajo entre los ediles.

Entre las mayores novedades, destaca que el alcalde, Jorge Monferrer, asumirá directamente las competencias de Seguridad y Emergencias, Mario Trullen recibe Urbanismo y Obra Pública, Isabel Monfort llevará Familia y por último la concejalía de Cultura se divide entre los ediles Alejandro Clausell y Paloma Boix. De esta manera, Alejandro Clausell la gestión de los principales organismos y centros culturales y Paloma Boix, la parte de cultura festiva y programación de las principales tradiciones de la capital de la Plana Baixa.

Jorge Monferrer (alcalde)

• Alcaldía

• Grandes proyectos

• Seguridad y Emergencias (Nueva asunción. Pertenecía a Vox, Antonio Ferrándiz)

Alejandro Clausell

• Hacienda

• Educación

• Cultura (Nueva asunción, Pertenecía a Vox, Jesús Albiol), incluyendo Centre Municipal de les Arts (CMA), Biblioteca, Museo y Convenios culturales

Paloma Boix

• Comunicación

• Fallas y Fiestas

• Programación Cultural y Festiva. Nueva Asunción: Pertenecía a Vox, Jesús Albiol)

◦ Aplec de gegants (Sant Blai)

◦ Concurso de fotografía taurina y charlas

◦ Burriana en Dansa (Cruces de Mayo)

◦ Taller de Fanalets (Fiestas de la Misericordia)

◦ Semana Santa

◦ 9 y 12 de octubre

◦ Teatro Payà (actividades culturales) y Programación Cultural

• Promoción lingüística de lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

• Tecnologías de la Información

• Modernización Administrativa

Isabel Monfort

• Sanidad y Salud

• Servicios Sociales

• Participación y Atención Ciudadana.

• Poblados marítimos y Santa Bárbara (Redistribución. Pertenecía al PP, Mario Trullen)

• Familia (Nueva asunción. Pertenecía a Vox, Beatriz Conejero)

Mario Trullen

• Vía Pública

• Urbanismo (Nueva asunción. Pertenecía a Vox, Juan Canós)

• Obra Pública (Nueva asunción. Pertenecía a Vox, Juan Canós)

• Actividades (Redistribución. Pertenecía PP, Suni Fandos)

Suni Fandos

• Comercio, Consumo y Mercados

• Personal

• Interior – Mantenimiento de edificios públicos, incluyendo centros culturales

• Políticas Activas de Empleo

• Control de contratas

• Cementerio (Redistribución. Pertenecía a PP, Mario Trullen)

• Patrimonio (Redistribución. Pertenecía a PP, Alejandro Clausell)

Noelia Peris

• Medio Ambiente

• Turismo

• Transparencia

Fran Capdevila

• Deportes

• Agricultura

• Pesca

Valoración del alcalde

El alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que esta reestructuración se realiza con “la máxima celeridad y diligencia para que la gestión municipal no se vea afectada. La nueva distribución de áreas entrará en vigor de forma inmediata para seguir centrados en lo más importante: mejorar la calidad de vida de los burrianenses y transformar la ciudad”.

Respecto a la estabilidad y la gobernabilidad de la capital de la Plana Baixa, Monferrer, ha valorado que “hoy empieza una nueva etapa, en la que todos los concejales de la corporación saben que los consensos y los acuerdos serán necesarios si queremos avanzar en mayores cuotas de bienestar para la ciudadanía y sacar adelante proyectos vitales para el futuro de Burriana”.

Antes de finalizar, el primer edil ha querido expresar su reconocimiento a la labor desempeñada por los exconcejales en el equipo de gobierno Juan Canós, Antonio Ferrándiz y Beatriz Conejero al servicio de la ciudad, destacando los siguientes hitos en sus respectivas áreas. En Urbanismo, “la puesta en marcha de proyectos de gran calado como el Gran Colector, el PAI Sant Gregori y el inicio de la rehabilitación integral del Teatro Payà”.

En Seguridad y Emergencias, la significativa incorporación de “nuevos agentes al servicio de los vecinos, junto a la mejora de equipamientos, incluyendo la adquisición de nuevos vehículos y la renovación de la uniformidad”.

Finalmente, en el área de Familia, ha valorado especialmente la “cercanía y buena gestión en todos los temas relativos a las personas mayores, a los Huertos de Ocio o a su participación en la creación del primer Consejo Local de Infancia y Adolescencia en Burriana".