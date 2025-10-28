Un pueblo de Castellón restaura una fuente que destrozó una vaca año y medio después por problemas con el seguro

El 1 de abril del 2024, durante la tradicional suelta de vacas en la popular plaça dels Xorros de la Vall d’Uixó, uno de los muretes que flanquean los abrevaderos y las escaleras de acceso a la parte central de la fuente histórica que preside este emblemático espacio del municipio, acabó destrozado. Un año y medio después, se han iniciado las tareas de restauración.

El tiempo que ha transcurrido desde que se produjeron los desperfectos hasta que se ha iniciado la intervención ha sido consecuencia de «la disputa» que ha mantenido el Ayuntamiento con la compañía aseguradora que cubría la fiesta, según detalla el concejal de Patrimonio, Fernando Daròs.

El consistorio defendía que se hiciera cargo del 100% del coste y la empresa solo estaba dispuesta a sufragar un porcentaje, como finalmente va a ser. Fernando Daròs concreta que el coste total de la restauración ha sido de 2.800 euros y el seguro solo pagará 500.

Sobre las características de los trabajos a realizar, el concejal explica que «no se trata de una reparación simple, porque no se puede intervenir en un elemento patrimonial de cualquier manera». Indica que se ha contratado «una empresa especializada en restauración patrimonial y arqueológica, para garantizar que se haga con la máxima profesionalidad y respeto por el bien histórico». Está previsto que la reparación esté acabada a finales de esta semana.

El incidente provocó un debate respecto del uso que se les da a estos elementos patrimoniales en los actos taurinos, de hecho, se obligó en esas mismas fiestas a reforzar la protección de la fuente de la placeta de Sant Vicent.

Pieza emblemática de la fiesta

Pese a lo sucedido en el 2024, el pasado mes de abril, la Font dels Xorros volvió a formar parte activa de los actos taurinos con los que las patronales de Sant Vicent inauguran su programación.

La fuente fue construida entre 1897 y 1898 por el arquitecto Francisco Tomás Traver y es gemela exacta de la que existe en la plaça de l’Àngel, que también fue restaurada en su día dentro del proyecto que incluyó todas las fuentes históricas del municipio.