La Vall d'Uixó crea un laboratorio para investigar las huellas del pasado enterradas en el poblat iber

Cuando de arqueología y patrimonio histórico se trata, tan importantes son los hallazgos como el rigor a la hora de identificarlos, de ponerlos en contexto y encajarlos en el relato de un pasado que dejó numerosas pistas, pero que no dejan de ser piezas de un puzle que hay que saber componer.

Recién iniciada la campaña de excavaciones más ambiciosa del poblat iber de Sant Josep, en la Vall d’Uixó, financiada con fondos Next Generation, empezaron a ver la luz vestigios de los asentamientos humanos en la zona más antiguos, con una primera estructura de la Edad de Bronce, así como de restos óseos de un niño de los niveles datados en época romana o posterior. En ese momento, la arqueóloga municipal Anna Viciach ya advirtió que «se han de hacer estudios para confirmarlo».

Esa prudencia condicionada por la necesidad de realizar una investigación más profunda que deja en suspenso la valoración de cualquier hallazgo y que es muy común entre los arqueólogos, también ha sido tenida en cuenta en el proyecto del poblat iber. El Ayuntamiento, ante la previsión de que los restos serían numerosos, planificó la puesta en marcha de un laboratorio arqueológico que ya trabaja a pleno rendimiento.

La alcaldesa, Tania Baños, incidía este lunes precisamente en esa cuestión, al resaltar que las personas que están trabajando en él, «son profesionales que garantizan la conservación del patrimonio y contribuyen a conocer mejor nuestra pasado desde la rigurosidad y la excelencia científica».

Ubicación provisional

Cada pieza, resto, vestigio de otras épocas localizados a medida que avanzan las excavaciones, son clasificados y trasladados a ese laboratorio «provisional», según remarcan desde el Ayuntamiento, «donde se llevan a cabo los trabajos de limpieza, catalogación y restauración». Baños explicó que «el laboratorio y almacén definitivos están en fase de licitación», por lo que el espacio habilitado de momento en la primera planta del mercado municipal se utilizará hasta que finalicen las obras.

Todos estos materiales, de diferentes épocas históricas, pasarán a formar parte de los fondos preservados y expuestos en el futuro Museo Arqueológico que está construyéndose en la antigua Fàbrica de la Llum, otro proyecto financiado con fondos de Europa, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia.

La alcaldesa, que visitó el laboratorio y conoció de primera mano en qué están trabajando los investigadores, destacó lo que describió como un «circuito virtuoso», en referencia a la vinculación «entre patrimonio y turismo» por la que está apostando el equipo de gobierno, «con actuaciones como la transformación de la Fàbrica de la Llum, la excavación del yacimiento, la renaturalización del aparcamiento de Sant Josep y la construcción del nuevo parque acuático en el mismo paraje».