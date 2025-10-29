Burriana avanza en el plan de reforma del Pla y la plaza Mayor

El Ayuntamiento de Burriana sigue avanzando en el proceso de reurbanización integral del Pla, la plaça Major y su entorno. El alcalde, Jorge Monferrer, y el nuevo edil de Urbanismo, Mario Trullen, mantuvieron una reunión de trabajo con los arquitectos encargados de redactar el proyecto, Juan Miguel del Rey, Juan Ignacio Fuster y Antonio Gallud, junto a los servicios técnicos municipales, para revisar los avances de la hoja de ruta.

En esta nueva toma de contacto, se han presentado los resultados de los levantamientos topográficos, propuestas de materiales, estudios lumínicos y las distintas variables para garantizar la compatibilidad con la celebración de los actos festivos de la ciudad, así como la puesta en valor de los restos arqueológicos del Portal de Valencia, la principal puerta de entrada a la ciudad durante la época medieval.

Hay que recordar, que el objetivo de este importante proyecto urbanístico es revitalizar estos espacios emblemáticos, devolviéndoles su protagonismo como centro neurálgico de la vida económica, cultural y social de la ciudad, al mismo tiempo que se adaptan a las necesidades contemporáneas de vecinos y visitantes.

Planos durante la reunión. / Mediterráneo

Paso previo

El anteproyecto, es un paso previo a los proyectos básicos de ejecución para llevar a cabo las obras de reurbanización integral de la Plaza El Pla, Jardín y Plaza Mayor, a nivel de proyecto básico, y del Jardín y Plaza Mayor, a nivel de ejecución y dirección de obras, con una inversión de alrededor de 124.000 euros para las arcas municipales.

El origen de este proyecto se remonta al Concurso de Ideas para la Ordenación y Adecuación del Centro Urbano de Burriana. Estas ideas han servido de base para diseñar un plan definitivo que equilibra la modernización con la preservación del valioso patrimonio histórico de Burriana. El proyecto tiene como ejes principales la regeneración urbana creando espacios accesibles para todos, con un enfoque que tenga en cuenta las necesidades de toda la ciudadanía, fomentando la convivencia en un entorno que refleje la identidad de la ciudad. Además, se incorporarán medidas de eficiencia energética, se reordenará la movilidad, priorizando a los peatones y facilitando una circulación más segura y cómoda.

1,3 millones de inversión

Las plazas y jardines que serán objeto de esta transformación sin precedentes con una inversión de 1,3 millones de euros, aunque funcionales en su concepción original durante las décadas de 1950 y 1960, han quedado obsoletas frente a los estándares actuales de calidad y accesibilidad. Con esta reurbanización, Burriana no solo actualizará su estética y funcionalidad, sino que dará nuevos pasos en la creación de Corredor Verde que atravesará la ciudad reafirmando la apuesta por un modelo urbano sostenible que valora el patrimonio histórico mientras se adapta a los retos del siglo XXI.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado “la importancia de estas obras debido a su ubicación y al gran número de actividades festivas y culturales que realizamos en este enclave del municipio”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha valorado que “este proyecto sigue avanzando como la mayor oportunidad para transformar el corazón de Burriana en un espacio vibrante y accesible. Es un lugar donde la tradición y la innovación se unirán para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, mirando al futuro sin olvidar nuestra esencia".