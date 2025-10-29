De cuartel en ruinas a museo: Un pueblo de 300 vecinos de Castellón inicia su nueva vida cultural

«Daremos una nueva vida a un inmueble en ruinas y lo dotaremos de actividad y de provecho para nuestros vecinos». Con esta declaración de intenciones, el alcalde de un pequeño municipio de la comarca del Alto Mijares, Cortes de Arenoso, Florencio Catalán, confirmó a Mediterráneo la licitación de las obras que transformarán el antiguo cuartel de la Guardia Civil en un museo y punto de información turística. Una actuación cuyo presupuesto asciende a 611.000 euros que, según subraya el primer edil, sería «totalmente inviable» sin el respaldo económico del plan Conviure de la Generalitat valenciana, que aporta medio millón al proyecto. De hecho, Catalán explica que «el coste supera el presupuesto anual del Ayuntamiento, y sin las ayudas de administraciones superiores no sería posible».

El edificio, hoy apuntalado y en estado de deterioro severo, se convertirá en un espacio abierto, moderno e inclusivo que unirá la memoria histórica del municipio con nuevos usos culturales y sociales. Asimismo, el proyecto también resolverá otro problema de fondo: la inseguridad que supone el estado del inmueble. Su deterioro es tal que, en caso de derrumbe, podría poner en riesgo los edificios colindantes, por lo que la intervención no solo tendrá un valor patrimonial y social, sino también una función preventiva y de seguridad para los vecinos.

Cortes de Arenoso, con apenas 311 habitantes repartidos entre los núcleos de Cortes y San Vicente de Piedrahita, se alza en el corazón del Alto Mijares. En ese entorno, el antiguo cuartel de la Guardia Civil (en desuso desde hace años y con partes de su cubierta derrumbadas) será completamente rehabilitado.

Según recogen los pliegos, el proyecto prevé una intervención integral: la consolidación de la fachada original, la sustitución de la estructura interior, la instalación de un núcleo de comunicación accesible y la mejora del entorno urbano, con aceras, vegetación y mobiliario nuevo. La planta baja acogerá el punto de información turística y un coworking gratuito con acceso a internet, además de una pequeña zona expositiva donde se mostrará la Estela del Mas de Barberán, hallada en el municipio.

En la primera planta se habilitará un museo para poder albergar la colección de indumentaria y joyas que posee el pueblo y que, por falta de espacio, no ha podido ser expuesta al público.

El último nivel cuenta, por un lado, con un espacio diáfano reservado a las asociaciones del pueblo (para encuentros, reuniones, talleres, actividades...) y, por otro, con un espacio de terraza-mirador, con vistas directas al entorno natural del Alto Mijares.

La obra, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses una vez adjudicada, deberá estar finalizada antes de que concluya 2026. Desde el Ayuntamiento confían en que el recinto se convierta en un motor de dinamización cultural.