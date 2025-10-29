Adiós al 'monstruo de hormigón': Onda transforma el Barrio Castillo

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado las obras de demolición del antiguo transformador eléctrico situado en la plaza Miguel Hernández, en el Barrio Castillo. Con esta actuación, el equipo de gobierno cumple una reivindicación histórica de los vecinos y avanza en su compromiso de mejorar la movilidad y recuperar espacios urbanos degradados.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha subrayado la importancia simbólica y práctica de esta intervención: “Con esta actuación damos respuesta a una demanda muy esperada por los vecinos del Barrio Castillo. Vamos a eliminar un elemento en desuso y, al mismo tiempo, abriremos paso entre las calles Granada y Murcia”.

Los trabajos contemplan la demolición completa de la torre eléctrica y la retirada del cableado, que ya ha sido reubicado por la compañía suministradora. De esta manera, el espacio quedará libre para habilitar un nuevo paso peatonal y ampliar la zona de tránsito, facilitando la comunicación interna del barrio.

Además, esta intervención eliminará un punto de acumulación de suciedad y mejorará la seguridad de la plaza, ofreciendo una imagen renovada a este enclave de Onda.

La actuación se enmarca en el plan municipal ‘Onda Bonica’, con el que el Ayuntamiento está impulsando la renovación de los barrios, la mejora de la accesibilidad y la recuperación de espacios en desuso. “Cada mejora, por pequeña que parezca, suma al bienestar común y contribuye a hacer de Onda una ciudad más habitable, segura y conectada”, ha concluido Ballester.