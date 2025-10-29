Un nuevo 'pulmón verde' nacerá en Onda en 2026
El Ayuntamiento adjudica la remodelación integral del espacio y los trabajos empezarán antes de que finalice el año
El parque de las Tres Culturas de Onda está a punto de renacer. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de su remodelación integral a la empresa Vivers Centre Verd, con un presupuesto de 294.097 euros, y espera comenzar los trabajos antes de que termine 2025.
Ubicado entre las calles Aragón, Sicilia, Alfons el Magnànim y la avenida Cataluña, este espacio se convertirá en un parque innovador, más verde, accesible y pensado para todos los vecinos. La actuación forma parte del plan municipal de renovación de espacios públicos y se ha diseñado siguiendo un proceso participativo que recoge las ideas de la ciudadanía.
Las actuaciones serán la adecuación del jardín que necesita una puesta al día de las instalaciones y una adaptación de los espacios a las nuevas necesidades que demanda la ciudadanía. Para tal fin, el jardín, manteniendo su actual disposición de parterres, estará ordenado con una rotonda central, así como parterres centrales y parterres perimetrales.
La gran novedad será la creación de una zona de vegetación que simula un bosque natural, con árboles frutales y arbustos que fomenten la biodiversidad y la educación ambiental. Además, se incorporarán áreas biosaludables, zonas de juego accesibles y espacios para promover la convivencia intergeneracional.
El objetivo es combinar ocio, sostenibilidad y educación ambiental en un solo lugar. El proyecto también contempla la pavimentación de los caminos interiores, nuevo mobiliario urbano -como bancos, papeleras y fuentes-, juegos infantiles renovados y accesibles, y una iluminación eficiente mediante luminarias led de bajo consumo. Todo bajo criterios sostenibles, incluyendo sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y materiales ecológicos.
La alcaldesa, Carmina Ballester, subrayó que «este proyecto es fruto del diálogo con los vecinos y responde al compromiso de mejorar cada rincón de Onda. Seguimos transformando los barrios en espacios más verdes, accesibles y pensados para los vecinos».
El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses, por lo que, si no surgen imprevistos, estarán finalizadas en el último cuatrimestre del 2026, y se espera que el parque se convierta en un referente de ocio saludable, educación ambiental y convivencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- La Fúmiga actúa gratis este sábado en un municipio de Castellón
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”