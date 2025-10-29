Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo 'pulmón verde' nacerá en Onda en 2026

El Ayuntamiento adjudica la remodelación integral del espacio y los trabajos empezarán antes de que finalice el año

Onda contará con un nuevo 'pulmón verde' en 2026.

Onda contará con un nuevo 'pulmón verde' en 2026. / MEDITERRÁNEO

Merche Martinavarro

El parque de las Tres Culturas de Onda está a punto de renacer. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de su remodelación integral a la empresa Vivers Centre Verd, con un presupuesto de 294.097 euros, y espera comenzar los trabajos antes de que termine 2025.

Ubicado entre las calles Aragón, Sicilia, Alfons el Magnànim y la avenida Cataluña, este espacio se convertirá en un parque innovador, más verde, accesible y pensado para todos los vecinos. La actuación forma parte del plan municipal de renovación de espacios públicos y se ha diseñado siguiendo un proceso participativo que recoge las ideas de la ciudadanía.

Las actuaciones serán la adecuación del jardín que necesita una puesta al día de las instalaciones y una adaptación de los espacios a las nuevas necesidades que demanda la ciudadanía. Para tal fin, el jardín, manteniendo su actual disposición de parterres, estará ordenado con una rotonda central, así como parterres centrales y parterres perimetrales.

Imagen actual del parque de las Tres Culturas de Onda.

Imagen actual del parque de las Tres Culturas de Onda. / MEDITERRÁNEO

La gran novedad será la creación de una zona de vegetación que simula un bosque natural, con árboles frutales y arbustos que fomenten la biodiversidad y la educación ambiental. Además, se incorporarán áreas biosaludables, zonas de juego accesibles y espacios para promover la convivencia intergeneracional.

El objetivo es combinar ocio, sostenibilidad y educación ambiental en un solo lugar. El proyecto también contempla la pavimentación de los caminos interiores, nuevo mobiliario urbano -como bancos, papeleras y fuentes-, juegos infantiles renovados y accesibles, y una iluminación eficiente mediante luminarias led de bajo consumo. Todo bajo criterios sostenibles, incluyendo sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) y materiales ecológicos.

La alcaldesa, Carmina Ballester, subrayó que «este proyecto es fruto del diálogo con los vecinos y responde al compromiso de mejorar cada rincón de Onda. Seguimos transformando los barrios en espacios más verdes, accesibles y pensados para los vecinos».

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses, por lo que, si no surgen imprevistos, estarán finalizadas en el último cuatrimestre del 2026, y se espera que el parque se convierta en un referente de ocio saludable, educación ambiental y convivencia.

