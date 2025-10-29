Orpesa amplía el cementerio con un módulo de 60 nichos y 50 columbarios tras una inversión de 150.000 €
El Ayuntamiento embellece la entrada, refuerza la ornamentación floral y habilita un horario especial con motivo de la festividad de Todos los Santos
El Ayuntamiento de Orpesa amplía el cementerio con la construcción de un módulo que incorpora 60 nichos y 50 columbarios, con una inversión de 150.000 euros. La edila del área, Mari Carmen Saura, recalca que esta obra «nos permite ganar espacio suficiente y asegurar que no haya problemas de disponibilidad».
La concejala explica que «seguimos revisando la parte más antigua del camposanto, donde existen algunos nichos vacíos que podrían recuperarse, aunque antes hay que rehabilitar el entorno».
Según puntualiza Saura, con este módulo y las tareas de mantenimiento previstas «el espacio está garantizado por ahora».
Todos los Santos
Cara a la festividad de Todos los Santos, el consistorio intensifica las labores de limpieza y decoración. «Durante todo el año mantenemos el cementerio en perfectas condiciones, pero estos días, al incrementarse las visitas, realizamos un esfuerzo extra en la limpieza, el adorno floral y la mejora de las zonas comunes», dice la edila. Entre las actuaciones más recientes, destaca el embellecimiento de la entrada con maceteros, árboles y flores nuevas, la renovación del adorno de la cruz principal y la instalación de un nuevo elemento ornamental en la parte superior del recinto. «El arreglo floral ha gustado mucho a los vecinos», añade la concejala.
El Ayuntamiento aprovecha también para regular los horarios según la época del año -invierno, verano y festividades- con el fin de mejorar la organización y la atención de los visitantes.
Durante estos días, permanece abierto de 09.00 a 19.00 horas de manera ininterrumpida, en un horario especial que se mantendrá hasta el 2 de noviembre. Además, la parroquia de San Jaime Apóstol ha programado las misas tradicionales, el 31 de octubre, a las 19.00, la vespertina de víspera; el 1 de noviembre, a las 11.30 en el propio cementerio, y a las 19.00 en la parroquia; y el 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, a las 9.30, 11.00 (rezo del Rosario) y 11.30 horas.
Por otro lado, celebrarán el concierto del Dúo Ángel Barrios, en el Museo, con entrada gratuita previa reserva en oropesadelmar.click, según anuncia el concejal de Cultura, Juan García. El alcalde, Rafael Albert, señala que «es una fiesta religiosa con mucho sentimiento y quiero resaltar el respeto a esta celebración, que se complementa con actividades desde Turismo ya arraigadas para estos días».
