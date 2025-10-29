La Vall d’Uixó solicita a la CHJ la limpieza y adecuación del Belcaire

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó acogió este martes una reunión de trabajo entre la alcaldesa, Tania Baños; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, técnicos del organismo y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García. Posteriormente, la delegación visitó el río Belcaire a su paso por el Paraje de Sant Josep.

La alcaldesa ha agradecido “la predisposición y la sensibilidad del presidente de la CHJ por mantener este encuentro y escuchar las necesidades de nuestro municipio, que cuenta con un río que atraviesa el casco urbano y con numerosos barrancos en su término municipal”.

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó acogió una reunión de trabajo entre la alcaldesa, Tania Baños; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, técnicos del organismo y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García. / MEDITERRÁNEO

Durante la reunión, la primera edila trasladó la necesidad de limpiar y adecuar el cauce del río Belcaire, especialmente a su paso por el casco urbano y en el tramo del Paraje de Sant Josep, una zona de gran valor turístico que recibe miles de visitantes cada año. “Es fundamental cuidar nuestro entorno natural, garantizar la seguridad y ofrecer una buena imagen a todas las personas que nos visitan”, ha afirmado Baños.

La alcaldesa ha mostrado su confianza en que esta petición será atendida por la CHJ, “igual que siempre ha mostrado una gran predisposición para colaborar con la Vall d’Uixó”. En este sentido, ha recordado “la rapidez con la que se han tramitado los permisos para iniciar las obras del parque acuático o, en su momento, los del puente de conexión entre los polígonos industriales, que ya es una realidad”.

Baños ha destacado que la CHJ “es un organismo muy grande, dependiente del Gobierno de España, con procesos administrativos a veces complejos porque la ley es muy estricta, pero siempre hemos encontrado en su presidente una gran sensibilidad y voluntad de colaboración con la Vall”. Finalmente, ha expresado su deseo de que “esta buena sintonía continúe para poder llevar a cabo la limpieza y adecuación del río, que es una necesidad para nuestro municipio”.