Benicàssim se transforma en un gran escenario de terror

Benicàssim se prepara para vivir un fin de semana de miedo. El gran desfile de Halloween regresará mañana para llenar las calles del municipio de color, música y diversión, en una cita que cada año gana más adeptos y que se ha consolidado como uno de los eventos más multitudinarios del calendario local.

Centenares de familias, grupos de amigos y peñas ultiman ya sus disfraces para participar en una jornada que promete ser tan espectacular como festiva.

Desde el Puente de Hierro hasta la plaza de Les Corts Valencianes, el recorrido se convertirá en un auténtico pasillo del terror, donde se mezclarán brujas, vampiros, zombis, esqueletos, momias, payasos siniestros y un sinfín de personajes de película. La cita arrancará a las 19.00 horas y culminará con una gran fiesta en la plaza, con música en directo y ambientación especial.

La creatividad y la implicación de los vecinos son ya marca de la casa. Muchos grupos preparan sus disfraces durante semanas, cuidando los detalles de maquillaje, vestuario y decoración, para convertir el desfile en un auténtico espectáculo. A su paso, el público podrá disfrutar del talento y la imaginación de los benicenses, que viven esta festividad con el entusiasmo de los niños, contagiando también a los adultos.

La batucada puso ritmo al desfile en las ediciones anteriores. / Bellido

Antes del desfile, las calles del casco urbano se llenarán de familias con niños participando en el tradicional truco o trato. Desde primera hora de la tarde, los más pequeños recorrerán las calles y algunas casas de amigos, comercios y restaurantes locales, pidiendo caramelos y compartiendo risas, en una costumbre que ha arraigado en los últimos años y que ya forma parte del espíritu de Halloween en Benicàssim.

Aunque no todos los establecimientos participan, son muchos los que decoran sus escaparates y se suman a esta costumbre de dar caramelos o chucherías a los niños.

El programa oficial, organizado por el Ayuntamiento, ofrece actividades para todos los públicos. El Casal Jove abrirá sus puertas de 17.00 a 21.00 h convertido en un auténtico pasaje del Terror, con entrada gratuita previa inscripción. La Torre Sant Vicent acogerá las sesiones de terror en la fortificación, a las 18.00, 19.00 y 20.00 h, aptas para disfrutar en familia.

Y el Teatro Municipal Francesc Tàrrega proyectará la película Bodegón con fantasmas, con pases a las 19.30 y 22.30 h, no recomendados para menores de siete años, con un precio de tres euros.

El sábado, la programación continuará con otro de los momentos más esperados: la fiesta de Halloween del Parc del Trenet, de 18.00 a 21.00 h, y, nuevamente, a partir de las 22.30 h, hasta el fin de fiesta. El espacio se transformará con una ambientación terrorífica y promete emociones fuertes para los asistentes, que podrán disfrutar de las circulaciones más terroríficas en una experiencia única entre el miedo y la diversión.

Grupos de amigos y familias participan con originales disfraces. / Bellido

Actividades anteriores

Durante los días previos, la localidad ya ha ido calentando motores con actividades que han servido para crear ambiente, como el II Concurso de microrrelatos de terror, la correspondiente entrega de premios y el ciclo de cine especial celebrado en el Teatro Municipal.

Halloween se ha convertido en Benicàssim en mucho más que una simple fiesta. Es ya una tradición que combina creatividad, convivencia y participación, atrayendo cada año a vecinos de otras localidades y visitantes que no quieren perderse la cita.

Las calles se llenan de vida, el comercio local se suma con escaparates temáticos y los espacios públicos se transforman en escenarios de miedo. Todo ello convierte esta celebración en un reflejo del dinamismo y el espíritu participativo que caracterizan al municipio. Con esta programación, Benicàssim vuelve a demostrar su capacidad para combinar ocio, cultura y diversión familiar.