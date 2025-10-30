Benlloc vuelve a rendir culto al vino con la Festa de la Verema

Benlloc cuenta las horas para adentrarse en uno de sus eventos marcados en rojo en el calendario anual de actividades. Se trata de la feria que rinde culto al producto estrella de la localidad, la Festa de la Verema, en la que el vino será el gran protagonista del fin de semana con múltiples actividades que garantizarán tanto la vertiente musical como gastronómica, con la presencia de food trucks.

A falta de perfilar los últimos preparativos, la feria abrirá oficialmente sus puertas este viernes por la tarde. La presentación de la exposición Deconstrucció d’allò inabastable, a cargo de Rafa Tormo-Escorxador, será el preludio de la inauguración de la muestra a partir de las 20.00. A la misma hora está prevista la punxà de la bota y el inicio del anuncio de la vendimia por la banda Amor a l’Art. El broche de la jornada inaugural será el concierto de Los Simples.

Programación de la Festa de la Verema de Benlloc. / Mediterráneo

El sábado será la jornada central de esta feria y el día que concentrará más actividades. A las 11.00 hay programada una sesión con juegos infantiles de madera y, a las 12.30, tendrá lugar la actuación Cançons en la nostra llengua. Por la tarde habrá una visita guiada teatralizada y una degustación (hace falta apuntarse) y un taller de juegos de mesa para niños y adolescentes de 8 a 16 años. A las 19.30 será la actuación del grupo Danses Rabalaire y, por la noche, preparan un triple evento musical, con los conciertos de Falsonueve y Back to the Hills, y una discomóvil.

El domingo, último día, las actividades más destacadas serán el espectáculo infantil La Festa del Rei (11.00) y, como guinda, una cata de vinos con un tono distendido.