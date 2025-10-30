Burriana estrena etapa cultural: Boix (PP) apuesta por la inclusión y se distancia del polémico Albiol (Vox)

El Ayuntamiento de Burriana abre una nueva etapa en la concejalía de Cultura con la apuesta por crear un calendario de eventos más inclusivo y de calidad. Por ello, la nueva concejala de Cultura Festiva, Paloma Boix se ha reunido esta misma semana con los técnicos responsables del área con el objetivo de establecer las directrices y líneas de trabajo que se desarrollarán en los próximos meses.

Con la reciente reestructuración del gobierno municipal, derivada de la salida de los ediles de Vox del ejecutivo, las competencias en materia cultural han sido divididas en dos. Alejandro Clausell, encargado de los organismos y centros culturales, y Paloma Boix, responsable de la programación de los actos y la cultura festiva. En este nuevo marco, Boix explicó que «los técnicos ya han sido informados sobre el tipo de actividades que se buscan en esta nueva etapa», y, según puntualizó la edila «serán prioritarias todas aquellas que sean capaces de atraer tanto a los vecinos como a los visitantes al municipio». Se trata, añadió, «de tener en cuenta la pluralidad y la diversidad de gustos existentes en una ciudad de prácticamente 40.000 habitantes, con el objetivo de llegar a todos los públicos, desde los más pequeños hasta nuestros mayores».

Anterior etapa

Este cambio de orientación supone una ruptura con la línea seguida durante la etapa anterior, cuando la gestión de Cultura, bajo la dirección de Jesús Albiol (Vox), estuvo rodeada de varias polémicas.

Entre sus decisiones más controvertidas se encuentra la anulación de la suscripción municipal a revistas en valenciano como Camacuc, Cavall Fort, El Temps, Enderrock y Llengua Nacional, la retirada de la placa conmemorativa del CMC La Mercè, que recordaba que el edificio fue cárcel para represaliados durante el franquismo, el veto a películas como Barbie o 20.000 especies de abejas por sus temáticas de empoderamiento femenino y diversidad LGTBI.

Boix señaló que «es un reto muy importante organizar toda la programación cultural festiva de la ciudad», pero adelantó que se ofrecerá un ciclo de actuaciones específico para público infantil, «con representaciones tanto en castellano como, por supuesto, en valenciano, igual que he ido haciendo hasta ahora desde la concejalía de Fiestas». Cabe recordar que desde el área de Fiestas consiguió traer con gran éxito la actuación de Leire y la Tía Visantica.

También destacó que «seguiremos contando con entidades culturales que fomentan nuestras tradiciones, como se está haciendo en Misericòrdia, Sant Blai o Fallas», reforzando la colaboración municipal con las asociaciones.