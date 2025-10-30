Expertos advierten en un congreso en Benicàssim del impacto de la IA en el empleo juvenil
Especialistas de todo el mundo señalan que los trabajos automatizables desaparecerán, piden formación transversal, supervisión humana y ética
La irrupción de los llamados agentes inteligentes transformará el mercado laboral en los próximos años y amenaza especialmente al empleo joven y a los trabajos más automatizables. Así lo advirtieron los expertos reunidos en BenicàssimTech 2025, el congreso internacional celebrado esta semana en Villa Elisa y el Espai de la Música, donde más de 60 investigadores y profesionales de todo el mundo analizaron las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial.
Los ponentes coincidieron en que numerosos puestos desaparecerán en los próximos 10 o 15 años, lo que obliga a formar a las nuevas generaciones para adaptarse a un mercado en transformación.
El catedrático Ángel Juan, de la Universitat Politècnica de València (UPV) y organizador del congreso junto a Emili Tortosa, de la Universitat Jaume I (UJI), explicó que la IA generativa está cambiando los procesos productivos «a una velocidad sin precedentes». Vaticinó que, en los próximos años, algunas empresas podrían sustituir a empleados más jóvenes o de tareas básicas por sistemas de inteligencia artificial, lo que dificultaría su inserción laboral.
«Antes había un equipo de júniors aprendiendo junto a séniors; ahora hay séniors asistidos por IA», indica.
Los especialistas alertaron también del sesgo algorítmico y de la posibilidad de que la IA tome decisiones injustas si no hay supervisión humana. «En procesos de selección, por ejemplo, puede acabar favoreciendo a hombres frente a mujeres o a determinados perfiles étnicos», señaló. Por ello, defendieron que la inteligencia artificial debe servir para mejorar las decisiones humanas, no para sustituirlas, y reclamaron un control ético permanente.
Otra de las conclusiones fue la necesidad de incorporar la formación en IA en todos los niveles educativos y empresariales, y de forma transversal, para dotar a los profesionales de competencias.
Pese a los riesgos, los organizadores se mostraron optimistas: «Como ocurrió con la informática o internet, desaparecerán empleos, pero surgirán otros. El reto no es frenar la tecnología, sino aprender a convivir con ella».
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón abre su primer supermercado para evitar que los vecinos tengan que irse fuera a comprar
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Eros, empresario a los 18 años en Benicarló: 'Sacaba malísimas notas, pero desde los 16 no les pido ni un euro a mis padres
- La casa más terrorífica de Castellón está en la playa de Almassora: 'Llevamos desde agosto con esto
- La Fúmiga actúa gratis este sábado en un municipio de Castellón
- Un herido de 36 años en los ‘bous al carrer’ de la Fira d’Onda
- Directo | Segundo encierro de la Fira d'Onda
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”