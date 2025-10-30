El refugio-escuela del Penyagolosa rompe un año de parón y se reactiva

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado la modificación del contrato de las obras de rehabilitación del pionero refugio-escuela de Sant Joan de Penyagolosa, en Vistabella del Maestrat. El Penyagolosa es la montaña más alta de Castellón y es conocida como el techo de Castellón. Alcanza una altitud de 1.813 metros y es una cumbre importante y un referente cultural dentro del Parque Natural del Penyagolosa.

Este paso administrativo permitirá reactivar una actuación que lleva más de un año paralizada, desde septiembre de 2024, cuando se interrumpió para introducir mejoras en el proyecto original.

El presupuesto global asciende ahora a un millón de euros, frente a los 852.176 euros previstos en la adjudicación inicial a la empresa constructora, la zaragozana Prames, y el nuevo contrato fija un plazo de ejecución de cuatro meses más una vez se retomen los trabajos. Sin embargo, todavía no es posible determinar una fecha exacta para el reinicio. El acceso a la zona se complica durante los meses de invierno debido a la nieve, las bajas temperaturas y el viento, lo que podría retrasar la reanudación de los trabajos hasta la primavera de 2026, dependiendo de las condiciones climáticas.

La Conselleria justificó la paralización de las obras en la necesidad de «mejorar las prestaciones» del inmueble. Las modificaciones introducidas en el proyecto incluyen la renovación y ampliación de la red eléctrica, la instalación de nuevas conducciones de agua y el refuerzo del sistema de saneamiento. Estas actuaciones permitirán dotar al edificio de una mayor eficiencia y funcionalidad.

El refugio-escuela de Sant Joan de Penyagolosa será una instalación pionera en la Comunitat Valenciana. Además de ofrecer alojamiento y acoger visitantes, incorporará una vertiente deportiva y formativa destinada a la promoción de los deportes de montaña, la tecnificación de deportistas y la formación de técnicos y guías. También servirá como espacio para actividades de divulgación y educación ambiental vinculadas al Parque Natural de Penyagolosa, uno de los enclaves más emblemáticos de la provincia.

Acciones formativas

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la CV se puso en contacto con el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat para establecer y trabajar un convenio de colaboración con este municipio, el cual valora muy positivamente la llegada del nuevo refugio escuela. También se han mantenido reuniones con el parque natural para coordinar acciones de formación con los grupos, clubs y centros educativos que en el futuro hagan uso del recinto.

El proyecto se inició en junio de 2021, durante el gobierno del Botànic y bajo la conselleria que entonces dirigía Vicent Marzà. El diseño prevé una planta baja con cocina, comedor y un espacio polivalente para talleres o actividades formativas. En la planta superior se ubicarán dos dormitorios con capacidad para unas 50 personas, zonas de baños, duchas, vestuarios y un vestíbulo con taquillas.