Agua fría y gratis en pleno centro de Nules: así es la nueva fuente

Los vecinos y vecinas de Nules contarán, a partir de la próxima semana, con un nuevo punto de acceso gratuito a agua de calidad en pleno centro del municipio. El Ayuntamiento de Nules ha instalado una fuente pública refrigerada y filtrada en la Plaza Mayor, que pone al alcance de toda la ciudadanía agua fresca las 24 horas del día.

Adrián Sorribes, concejal del Ciclo Integral del Agua, ha sido el encargado de presentar la nueva fuente, acompañado por Raquel Ginés, subdirectora de Gestión de Abonados y Mejora Continua de Facsa, y Desiderio Román, jefe de servicio de Nules.

La instalación está equipada con sistemas de filtración y refrigeración, además de un sistema automático de desinfección con ozono para asegurar la máxima higiene. Cuenta con un caudal de dos litros por minuto, que permite rellenar fácilmente botellas o vasos reutilizables, fomentando un consumo responsable y sostenible.

“Esta fuente representa un paso más en nuestra apuesta por ofrecer a la ciudadanía un servicio de agua de calidad, segura y sostenible, al tiempo que promovemos el uso del agua del grifo como una alternativa responsable y respetuosa con el medioambiente”, ha detallado el concejal.

Esta acción se suma a otras iniciativas que el equipo de gobierno de Nules ha impulsado junto a Facsa en los últimos años para avanzar en la eficiencia del servicio y promover una auténtica cultura del agua entre la población.

Entre ellas destacan la puesta en marcha del portal digital que permite consultar en tiempo real la calidad del agua; la inauguración de un nuevo almacén logístico para optimizar la operativa del servicio; la campaña ‘Mejor del grifo’ para fomentar el consumo de agua del grifo en el sector hostelero; o la jornada divulgativa dirigida al público infantil que se desarrolló en la Plaza Mayor de la localidad.

Todas ellas reflejan una colaboración continua y orientada a fortalecer la calidad del servicio, impulsar la transparencia y consolidar al municipio como un referente en sostenibilidad y gestión responsable del agua.