Nules saca a licitación por 2,7 millones la excavación del yacimiento de la villa romana del Benicató

La plataforma de contratación del Estado ha publicado ya las bases de licitación para contratar la excavación, dinamización y creación de un centro de interpretación en el yacimiento de la villa romana del Benicató de Nules. Una inversión con un presupuesto de partida que ronda los 2,7 millones de euros, financiados con fondos europeos.

Las empresas interesadas en hacerse cargo de este ambicioso proyecto, el más importante por contenido y por inversión que se llevará a cabo en este enclave histórico, tienen hasta el 11 de noviembre para presentar ofertas.

El concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, ante este avance, que acerca el inicio de la investigación en profundidad de zonas de la parcela municipal que rodean a la villa ya descubierta que todavía no habían sido estudiadas, señala que este momento es la conclusión de «mucho trabajo para hacer realidad un sueño», ampliar la información que ya se conoce de un lugar tan relevante desde un punto de vista patrimonial.

Asegura que «visito cuatro veces a la semana el yacimiento y los trabajos que se están realizando desde agosto» y aunque describe que «el avance es lento, pero constante, como requiere la arqueología», ya puede confirmarse que «en las primeras exploraciones hemos encontrado nuevos restos, como intuíamos antes de empezar». Unos restos que «demuestran que es mucho más grande de lo que conocemos».

El concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, en una de sus visitas a los trabajos previos a la exvcavación. / MEDITERRÁNEO

Latorre explica que «al final del proyecto, tendremos un yacimiento totalmente acondicionado y plenamente funcional para los visitantes», aunque precisa que «somos conscientes de que tendremos que seguir investigando», porque la campaña que va a iniciarse no podrá abarcar la totalidad de la superficie vinculada a la villa.

Siete intervenciones

Como resume el proyecto técnico, la primera excavación en la villa romana de Benicató se realizó en el año 1956. En aquel entonces, la superficie de intervención fue de 2.500 m2. Posteriormente se han realizado hasta seis actuaciones más, de diversa índole. Ninguna con un presupuesto tan elevado como la que está a punto de iniciarse, que será la octava.

Con los 2,7 millones reservados, aportados por los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliciencia, está previsto ejecutar la excavación; consolidar y conservar las estructuras arqueológicas halladas; abordar el mantenimiento y conservación de las estructuras existentes; mejorar la puesta en valor e interpretación del conjunto del yacimiento, y potenciar la oferta turística y cultural.