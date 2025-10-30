Orpesa estrena este año su cabalgata ‘Vespra de Tots Sants’

Orpesa vivirá mañana una tarde-noche repleta de ambiente con motivo de la celebración de Halloween. La jornada arrancará a las 19.00 horas con la novedosa cabalgata Vespra de Tots Sants, que por primera vez recorrerá las calles del municipio en un desfile lleno de color, disfraces y música, con salida desde la plaza Mayor.

La iniciativa, organizada por la Societat Orpesina de Cultura (SOC), busca sumar una nueva cita al calendario local y consolidar Halloween como una celebración participativa y familiar en la localidad. Media hora más tarde, en el mismo punto, se realizará el tradicional reparto del Tarró de Gat, un dulce típico de estas fechas que ofrecerá la Societat Orpesina de Cultura (SOC), junto con la Colla de Dolçainers i Tabaleters Embolic Orpesa. Esta costumbre, muy esperada por los vecinos, mantiene viva una de las tradiciones más queridas y se ha convertido en un símbolo del arraigo cultural.

La noche continuará con la gran fiesta de Halloween, a partir de la medianoche en el recinto multiusos, donde la discomóvil The End pondrá el broche final a una jornada que promete diversión, ritmo y disfraces hasta altas horas.

Desde el Ayuntamiento animan a los asistentes a acudir caracterizados con sus mejores disfraces terroríficos, para vivir al máximo la experiencia festiva.

El concejal de Fiestas, David Juárez, explicó: «Hemos diseñado un programa que combina la tradición y la modernidad, recuperando costumbres locales y, al mismo tiempo, ofreciendo propuestas actuales como la fiesta de Halloween con discomóvil o el tardeo. Queremos que todos puedan disfrutar de una atmósfera festiva, segura y participativa».

El ambiente en la plaza Mayor se prevé de lo más animado, con familias, grupos de amigos y asociaciones locales que ya preparan sus disfraces para participar en el desfile inaugural. Se espera una alta participación, especialmente de niños y jóvenes, que vivirán esta nueva cabalgata con la ilusión de quienes estrenan una tradición.

En la plaza de toros se realizará la actividad ‘Noche de terror en el zoo’. / Bellido

Programación sábado

La variada programación continuará el sábado con actividades para todas las edades. A las 11.00 horas, la plaza Mayor albergará hinchables para el disfrute de los más pequeños, mientras que por la tarde, a las 19.00 horas, llegará el momento del tardeo con el grupo Sin Documentos, que animará el ambiente en centro urbano.

La cultura también tendrá su espacio en esta programación especial. Así, a la misma hora, el Museo de Orpesa acogerá el concierto del Dúo Ángel Barrios, dentro del ciclo Música en el Museo, una propuesta gratuita que destaca por su calidad y formato íntimo, pero que requiere previa reserva a través de la web www.oropesadelmar.click.

Cabe señalar también la celebración, los mañana y los días 1 y 2 de noviembre, de la actividad Noche de terror en el zoo, que se llevará a cabo en la plaza de toros.

«Desde la Concejalía de Cultura queremos que Orpesa siga siendo un referente en la difusión de nuestras costumbres. Actividades como el reparto del Tarró de Gat o el concierto del Dúo Ángel Barrios, en el museo son una muestra de cómo combinamos nuestras raíces con propuestas culturales de calidad, accesibles y pensadas para todos los públicos», señaló el concejal de Cultura, Juan García.

El alcalde, Rafael Albert, destacó que «esta es una fiesta con mucho sentimiento, donde quiero subrayar el respeto hacia nuestras tradiciones, que se complementa con actividades desde Turismo ya arraigadas». Además de su carácter local, en Orpesa, Halloween atrae cada vez a más visitantes de poblaciones cercanas, por la ambientación, la oferta musical y el encanto de sus espacios públicos.

El consistorio valora muy positivamente este impulso, que contribuye a dinamizar la economía local y a fortalecer la imagen de destino cultural y familiar también fuera de la temporada estival.