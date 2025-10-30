El presupuesto de Benicàssim para el 2026 ascenderá a 38 millones: Avance de las inversiones

El presupuesto del Ayuntamiento de Benicàssim para el 2026 ascenderá a 38 millones de euros y cuya aprobación se elevará a pleno, según anunció este jueves el equipo de gobierno. Serán unas cuentas marcadas por la mejora de la calidad de los servicios municipales a través de la actualización de los grandes contratos de prestación y mantenimiento, según destacaron.

La alcaldesa, Susana Marqués, explicó que estas cuentas «se han trabajado con una idea muy clara, mejorar las políticas públicas y los servicios que el Ayuntamiento presta cada día en Benicàssim. Hemos revisado cada contrato y cada servicio para actualizarlos, reforzarlos y darles la calidad que merecen nuestros vecinos».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Arturo Martí, detalló que el presupuesto «se ha elaborado desde la fiabilidad, la progresividad y la planificación a medio y largo plazo», e incluyen la actualización de los grandes contratos municipales como los de gestión del agua potable, recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, salvamento y socorrismo, jardinería y parques públicos o las escuelas infantiles municipales.

En el capítulo de ingresos, el Ayuntamiento aplicará una nueva reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de dos puntos, pasando del 0,60 al 0,58. Esta medida, que se suma a la rebaja de otros dos puntos aplicada en el 2025, supondrá un ahorro acumulado de más de un millón de euros para las familias benicenses en dos ejercicios consecutivos.

La iniciativa pretende aliviar, en parte, la recaudación extra que se obtendrá por la nueva tasa de basuras aprobada recientemente.

Inversiones

El equipo de gobierno mantiene, además, en ejecución el Plan de Inversiones Estratégicas 2024-2027, dotado con cerca de nueve millones de euros. Tal como subrayó Marqués en su presentación, «su finalidad es llevar adelante proyectos necesarios para que Benicàssim avance y siga creciendo en infraestructuras y servicios públicos». Entre las actuaciones ya realizadas o en marcha destacan la renovación del alumbrado del paseo Pilar Coloma (200.000 euros), la eliminación de los pasos subterráneos del paseo marítimo por motivos de seguridad (330.000), la instalación de nuevos bancos en la zona sur del litoral y la compra de terrenos para el nuevo depósito de agua de 15.000 m³ de capacidad, una obra hidráulica clave.

También avanzan proyectos como la construcción de las nuevas dependencias de la Policía Local (277.500 euros), que sustituirán las actuales instalaciones para ofrecer un espacio más moderno, operativo y adaptado a las necesidades del cuerpo. A ello se suma el plan de asfaltado (500.000 euros) actualmente en contratación, los vestuarios del espacio deportivo La Carrerasa (240.000 euros), en ejecución actualmente, y el acondicionamiento progresivo de las playas (159.000 euros).

Otras actuaciones en marcha son la adquisición de terrenos para la prolongación de la CV-149 (1.617.268 euros), la obra de pluviales en las calles Vicente Fuentes y Ramón (218.000 euros), que se encuentra en proceso de licitación en la actualidad, y la reposición del pavimento blando en los parques infantiles del municipio.

El resto de inversiones incluidas en el plan se desarrollarán a lo largo del 2026, consolidando un calendario de actuaciones que el consistorio define como «una hoja de ruta para seguir modernizando Benicàssim con responsabilidad y visión de futuro».

Con este paquete, el consistorio enmarca 2026 como un ejercicio de consolidación de servicios esenciales y de continuidad inversora, con contratos actualizados para ganar eficacia en la gestión diaria y un calendario de obras que prioriza áreas clave como la seguridad, el mantenimiento y la mejora del espacio público. El resto de iniciativas del plan se desplegarán a lo largo del próximo año.