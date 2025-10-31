L’Alcora y UJI ponen el foco en la salud mental de los artistas

L’Alcora continúa reforzando su trabajo en salud mental con el impulso de diferentes iniciativas. El Ayuntamiento acogió ayer la presentación del I Encuentro Formativo de Salud en las Artes Escénicas, impulsado por el recién creado Grupo de Trabajo de Salud Mental para las Artes Escénicas de la Cátedra L’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida, que se desarrolla junto a la UJI.

El ciclo, que se llevará a cabo entre noviembre de este año y junio de 2026, reunirá a especialistas referentes a nivel nacional e internacional como Carles Expósito, Laura Moral Bofill, Basilio Fernández, Karla María Reynoso, Fermín Galduf y Rosana Corbacho. Su objetivo es crear un espacio de formación y reflexión sobre la relación entre bienestar emocional, creatividad y rendimiento artístico, abordando cuestiones como la ansiedad escénica, gestión emocional o la prevención del desgaste psicológico en músicos, actores y docentes del ámbito artístico.

El programa, pionero en su ámbito, combinará formación teórica, talleres prácticos y acompañamiento profesional. La presentación contó con la participación de la concejala de Políticas Inclusivas, Tica Pons; de la directora de la Cátedra L’Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida, Ana Vernia; y del coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental para las Artes Escénicas de la Cátedra, Guillermo Dalia.

Tras la presentación de la nueva iniciativa, Dalia fue también el encargado de clausurar las IV Jornadas de Salud Mental de l’Alcora con la ponencia La salud mental en las artes escénicas y en la música, en la que abordó los factores emocionales que influyen en el rendimiento artístico, el impacto de la ansiedad escénica y la importancia de cuidar el bienestar psicológico de quienes se dedican a la interpretación musical y teatral.

Las IV Jornadas de Salud Mental, celebradas durante octubre, se han consolidado como un espacio de encuentro para abordar, sin tabúes, temas que afectan directamente al bienestar de las personas. El programa ha incluido conferencias sobre salud femenina, gestión emocional o prevención del acoso escolar, entre otros. n