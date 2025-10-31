Benicàssim aprueba el reglamento que acerca la esperada apertura del CEAM

Nuevos pasos para la puesta en marcha definitiva del Centro Especializado de Atención al Mayor (CEAM) y Centro de Día de Benicàssim. El pleno ordinario del Ayuntamiento aprobó este viernes el reglamento de funcionamiento, un documento clave que permitirá avanzar hacia la licitación y activación total del servicio. El punto salió adelante con los votos a favor de todos los partidos, con la abstención del edil no adscrito.

La alcaldesa, Susana Marqués, destacó que «la puesta en marcha de esta infraestructura avanza con paso firme con el objetivo de convertirse en un espacio de socialización entre nuestros mayores, de impulso para su autonomía personal y de atención personalizada, así como de alivio a las familias».

Paso previo necesario

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Rosa María Gil, explicó que el reglamento «es el paso previo necesario para aprobar los pliegos de licitación y avanzar hacia la apertura total del centro», y agradeció la implicación de todos los departamentos municipales que han trabajado en el proyecto.

El edificio, de casi 2.000 metros cuadrados, se sitúa entre las calles Maestro José Segarra y Estatut y se distribuye en sótano, planta baja y primera planta. Está diseñado para ofrecer servicios de enfermería, curas, medicina, podología, psicología y peluquería, además de salas polivalentes, comedor, cocina, gimnasio y espacios de convivencia.

Las obras acabaron hace cuatro años

Las obras se iniciaron en 2011 y se entregaron en 2021, tras sufrir diversas interrupciones por motivos económicos y un derrumbamiento parcial del forjado. Posteriormente, el Ayuntamiento invirtió unos 300.000 euros en su equipamiento interior y puesta a punto. La infraestructura destaca además por su eficiencia energética, al incorporar tecnología geotérmica para climatizar el edificio reduciendo consumo y emisiones.

Desde el consistorio, se lleva tiempo trabajando en la redacción de los pliegos de gestión, que será privada, a través de una empresa especializada que asumirá la explotación tanto del CEAM como del Centro de Día. Para ello, el consistorio deberá afrontar una inversión anual cercana al millón de euros y confía en que el servicio pueda entrar en funcionamiento lo antes posible, ya que el edificio está completamente preparado.

Durante el pleno, los grupos de la oposición coincidieron en valorar positivamente el avance, aunque algunos portavoces reclamaron mayor transparencia y participación en el proceso, recordando los años de espera acumulados desde el inicio de las obras.

Primeras actividades

El CEAM, situado en la planta baja, estará abierto a todos los mayores del municipio y acogerá talleres de envejecimiento activo, memoria y psicomotricidad, además de disponer de un gimnasio y una cafetería abierta al público general.

De hecho, en octubre se puso en marcha la actividad parcial en la planta baja, con talleres de estimulación cognitiva y psicomotricidad. Marqués subrayó entonces que «el objetivo es que el CEAM sea un espacio donde los mayores no solo ocupen su tiempo, sino que continúen su desarrollo personal, social, cultural e intelectual».