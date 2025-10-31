Burriana amplía la seguridad y el horario de acceso al camposanto

El Ayuntamiento de Burriana ha activado un amplio dispositivo con motivo de la festividad de Todos los Santos, para garantizar que las visitas al cementerio se desarrollen con normalidad, comodidad y seguridad. Consciente del incremento de afluencia que se produce durante estos días, el consistorio ha planificado medidas especiales tanto en el interior del recinto como en su entorno.

Desde el pasado 27 de octubre y hasta el próximo domingo 2 de noviembre, el cementerio municipal permanecerá abierto en horario ininterrumpido, de 8.00 a 18.00 horas. Esta ampliación busca facilitar el acceso a las familias que acuden a honrar a sus seres queridos, distribuyendo las visitas a lo largo de toda la jornada para evitar aglomeraciones. Paralelamente, el Ayuntamiento ha dispuesto utensilios de limpieza y escaleras a lo largo de los pasillos para uso vecinal, y en las últimas semanas se han intensificado las labores de mantenimiento, poda y adecuación de las zonas ajardinadas.

Además, el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se celebrará la tradicional misa de difuntos, a las 11.00 horas en el porche exterior de la nueva ampliación del cementerio, un acto que cada año congrega a numerosas personas en recuerdo de sus familiares.

Tráfico y aparcamiento

La Policía Local ha diseñado un plan de tráfico específico ante la previsión de una gran afluencia de vehículos y peatones. La carretera de Almassora contará únicamente con un carril destinado a la circulación, mientras que el otro quedará reservado para el tránsito peatonal, garantizando así un acceso más seguro al camposanto. Los agentes regularán los flujos de entrada y salida para evitar retenciones y facilitar la movilidad. Durante los días de mayor afluencia, el dispositivo incluirá la presencia de ambulancias en el exterior del recinto, preparadas para atender cualquier emergencia que pudiera producirse.

Además, se ha ampliado la zona de aparcamiento mediante la habilitación del solar anexo a la caseta del conserje y la limpieza del terreno situado al otro lado de la carretera de Almassora, aunque la recomendación general es acudir a pie, siempre que sea posible, y respetar el itinerario establecido por los agentes.

Accesibilidad y rutas

Las personas con movilidad reducida podrán solicitar una silla de ruedas en las oficinas del cementerio, mientras que la web municipal ofrece un apartado específico para localizar a familiares difuntos. Finalmente y en el contexto de esta celebración, la Concejalía de Turismo ha organizado la ruta guiada Burriana, ciudad silenciosa, una visita que se celebrará el domingo, 8 de noviembre, en dos turnos, a las 10.00 y 11.30 horas, desde la puerta del cementerio.