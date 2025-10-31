El futuro de la cerámica se dibuja en Almassora con un experto de referencia

La innovación, la economía y el futuro del sector cerámico tienen una cita en Almassora. El municipio, referente por su estrecha vinculación con esta industria, acogerá el próximo miércoles, día 5, la presentación oficial del XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico. El acto se celebrará a las 10.30 horas en la sala de formación del Ayuntamiento y está organizado por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC).

El encuentro servirá como antesala del congreso que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló, consolidando a la provincia como punto de encuentro nacional sobre conocimiento técnico, investigación, divulgación científica y análisis del presente y futuro del sector cerámico. Esta cita anual se ha convertido en un espacio clave para compartir experiencias, debatir tendencias y fortalecer la cooperación entre profesionales, empresas y entidades vinculadas al ámbito cerámico.

La presentación en Almassora contará con un invitado de excepción: el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María O’Kean, quien ofrecerá una conferencia magistral bajo el título Entorno económico y estrategias de creación de valor: nuevos consumidores, nuevas empresas. En su intervención abordará los distintos desafíos que afronta el clúster cerámico en un contexto mundial repleto de incertidumbres.

Un experto muy mediático

José María O’Kean es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla; executive Master en e-business por el Instituto de Empresa; y catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997, donde imparte cursos de Macroeconomía, Economía Digital y Pensamiento Económico. Asimismo, es también profesor asociado de Entorno Económico y Análisis de Países en el IE Business School desde 1991, siendo nominado en varias ocasiones al premio al mejor profesor en distintos programas y habiendo alcanzado esta distinción en nueve ocasiones. En la actualidad imparte también clases en la sede en Sevilla de la EOI y es autor de casi una decena de libros.

Bajo el lema Innovación Generativa, la XVIII edición del congreso aspira a revalidar o superar la cifra de 350 congresistas registrada en la edición del 2023 y para ello abordará temas clave para la cerámica española, como son la descarbonización, la Inteligencia Artificial y la digitalización, las tecnologías cerámicas y la experiencia de cliente. Según los organizadores, será un marco idóneo para intercambiar sensaciones y valoraciones sobre la realidad y los objetivos del sector cerámico, además de favorecer la creación de sinergias entre profesionales, entidades y empresas.