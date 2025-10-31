Levantan un muro de algas y arena para proteger las históricas casetas de un poblado marítimo de Castellón

El Ayuntamiento de Cabanes ha puesto en marcha una nueva medida pionera para combatir la regresión costera y proteger las emblemáticas casetas del poblado marítimo de Torre de la Sal. Se trata de la creación de un muro natural formado por algas y arena, una barrera ecológica que busca frenar el avance del mar y minimizar los daños provocados por los temporales que cada año azotan la zona.

La actuación forma parte del plan municipal de mantenimiento y defensa del litoral, que en lo que va de 2025 ha supuesto una inversión de alrededor de 140.000 euros, una cifra superior a los aproximadamente 110.000 euros destinados en 2024. «Este año hemos sufrido anomalías meteorológicas debido a los temporales de levante, que han afectado más a la playa que el año anterior», explica el teniente de alcalde, David Casanova.

Foto del muro ecológico. / Carmen Tomás

Luchar contra la regresión

El edil de Compromís subraya que la principal dificultad radica en la ausencia de escolleras que sirvan de contención frente al oleaje. «Necesitamos aportaciones de metros cúbicos de arena y lo hemos solicitado a Costas, pero mientras llega una respuesta, desde el Ayuntamiento hemos actuado para proteger la playa y luchar contra la regresión», señala.

La empresa encargada del mantenimiento del litoral ha sido la responsable de ejecutar el muro, utilizando las algas que el mar deposita a lo largo del año. Tras su secado, se mezclan con arena para conformar una barrera natural que impide que el agua alcance las casetas situadas en primera línea. «Es una solución sostenible y temporal, pero muy efectiva frente a la erosión», apunta el edil.

Esta medida se enmarca en una estrategia más amplia de defensa del poblado marítimo de Torre de la Sal, un enclave de gran valor etnológico, cultural y patrimonial para la provincia de Castellón y la Comunitat Valenciana. Hay que recordar que en marzo de 2025, la alcaldesa, Virginia Martí, Casanova y y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; mantuvieron una reunión en Madrid con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro. En el encuentro, Oñoro garantizó que «no habrá ningún derrumbe de casas» en el poblado marítimo.

Martí destacó entonces la «firme postura del Ayuntamiento» ante el expediente abierto por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que considera de dominio público los terrenos del poblado. «Nuestra prioridad es proteger los intereses de los vecinos y dotarles de seguridad jurídica», afirmó la alcaldesa.

De año y medio a dos años a la espera de noticias

El consistorio de Cabanes, que trabaja con especialistas jurídicos, instó además al Congreso de los Diputados a reformar la Ley de Costas 22/1988 para compatibilizar la protección del dominio público marítimo-terrestre con los derechos vecinales. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento contra Costas, y el caso se encuentra ahora a la espera de resolución judicial. «Nos comentaron que lo habitual es que transcurra de año y medio a dos años antes de tener noticias», comentó ayer el teniente de alcalde.

Con la nueva barrera natural Cabanes busca reforzar su compromiso con la protección del histórico poblado de Torre de la Sal.