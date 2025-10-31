Moncofa pone a punto el interior y el exterior del cementerio municipal.

El Ayuntamiento de Moncofa ha llevado a cabo los trabajos de adecuación necesarios en el cementerio municipal. La brigada ha repuesto y renovado una gran parte de la ornamentación vegetal y floral que perimetra el espacio que alberga las sepulturas.

El objetivo de las acciones es que los vecinos que visiten las instalaciones del camposanto para mostrar sus respetos y cariño a familires y conocidos, con motivo de la celebración de Todos los Santos, encuentren las instalaciones en perfecto estado.

Imagen renovada

Así lo indica la concejala responsable del cementerio, Ilenia Begnozzi, quien manifesta que «los trabajos realizados en el interior del camposanto durante el mes de octubre han consistido en la renovación de las plantas y arbustos, con la finalidad de proporcionar una imagen renovada y más agradable a todos los visitantes. Esta acción se suma al esfuerzo particular que realizan los vecinos renovando las flores de los espacios en los que descansan sus seres queridos».

Movilidad

Asimismo, como ya ocurrió en años anteriores, el consistorio de Moncofa ha previsto la puesta en marcha de un servicio de autobús gratuito especial, «que unirá la playa y el cementerio, y estará operativo hoy y mañana, para facilitar el traslado al camposanto», indica el edil de movilidad, Luis Ángel.

El recorrido del autobús especial incluye las siguientes paradas: edificio La Barca, Escorxador, Camí la Vall, avenida Llauradors (ambulatorio) y cementerio. «Los horarios de salida desde la playa, durante la mañana, serán a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 h. Por la tarde, el horario será: 15.30, 16.30, 17.30 y 18.30 h. Por lo que respecta a las salidas desde el cementerio tendrán lugar a las 10.30, 11.30, 12.30 y 13.30 h y, por la tarde, a las 16.00, 17.00 y 18.00 h.

Actos previstos

Respecto a los actos previstos con motivo de la festividad, mañana, a las 16.00 h, el párroco local, Francisco Francés, oficiará una misa en la ermita del camposanto.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, explica que «con la llegada de la celebración de Todos los Santos, el Ayuntamiento realiza un sobreesfuerzo para conseguir que la imagen del cementerio sea la mejor posible. No obstante, es necesario recordar que también, durante todo el año, se lleva a cabo el mantenimiento diario de todas las áreas del cementerio, para que se conserven en perfecto estado».

Aparcamiento

En este sentido, cabe señalar que también se ha adecuado la zona de aparcamiento que se encuentra adosada al cementerio. De esta manera, los vecinos tienen un amplio espacio para estacionar el vehículo, «ya que desde el consistorio hemos prohibido aparcar en la entrada principal y el camino de acceso», explica Alós.