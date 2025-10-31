Nules adecenta las dos instalaciones municipales y hace diferentes mejoras

En las visitas habituales de estos días a los cementerios municipales de Nules y Mascarell se podrán comprobar una serie de mejoras que el Ayuntamiento de la localidad ha ido acometiendo para preparar estas instalaciones públicas para la festividad de Todos los Santos, pero también para ir realizando las reformas necesarias de forma gradual.

La intervención más significativa, según detalló el concejal responsable, Ramón Lucas, ha sido la ampliación de los nichos en 160 unidades. Una obra que, como explicó, «está prácticamente finalizada».

A esta inversión se le han sumado otras de menor cuantía, pero igual de visibles y necesarias, tal y como describió. Una de ellas ha sido el adoquinado de un nuevo tramo del pasillo central. El edil indicó que, precisamente, se han querido aprovechar las obras de ampliación de nichos para acometer esta pavimentación hasta la parte nueva del cementario, «una mejora que hacía tiempo que planeamos, y que ahora ha sido posible».

Quienes acudan estos días a las instalaciones municipales de Nules, a parte de apreciar el embellecimiento, con trabajos de jardinería y la plantación de flores, crisantemos para ser más exactos, se darán cuenta de que se ha adecentado la capilla central.

Restauración del Cristo

Ramón Lucas indicó que se ha realizado una reparación de humedades y se ha pintado por dentro y por fuera. Destacó que la cubierta de este edificio requiere de una reforma más importante, porque está deteriorada por el paso del tiempo, lo que esperan poder plantear en cuanto sea posible. Y otra labor de mejora que ya está proyectada, es la restauración del Cristo que preside la capilla, «sobre el que nunca se ha actuado». Lucas señaló que, en cuanto pase esta festividad, un restaurador se hará cargo de esa recuperación.

Para el uso cotidiano del cementerio de Nules, el párquing existente en la entrada principal es suficiente, pero en Todos los Santos se habilita un estacionamiento en la parte posterior que no está asfaltado. Como ha llovido tanto en los últimos meses, se ha decidido hacer un aportación de zahorras, para facilitar no solo el estacionamiento de los coches, sino el paso de los usuarios.

Resulta también relevante la adecuación del sistema eléctrico. El edil precisó que, hasta ahora, si había algún problema eléctrico en una zona del cementerio, se quedaba toda la instalación sin luz. Ahora se está separando por zonas, para facilitar esa gestión.

En cuanto al cementerio de Mascarell, aseguró que se realizan mejoras en la misma línea que en Nules, «porque damos la misma consideración a los dos cementerios» y así lo podrán apreciar quienes se acerquen estos días.