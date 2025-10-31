Onda enfoca el 25N en prevenir y sensibilizar sobre violencia juvenil

El Ayuntamiento de Onda ha preparado una completa programación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se desarrollará a lo largo de todo el mes bajo el lema Nuevos tiempos, nuevas violencias. «Con esta programación queremos seguir despertando conciencias, especialmente entre los más jóvenes, y avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres», manifestó la edila del área, Marta Villanueva, en la presentación de la programación.

Los actos arrancarán el lunes 3, de 17.30 a 19.30 horas, con la formación Caperucita dice NO, una sesión sobre teatro pedagógico en La Cassola. El viernes 7, a las 19.00 horas, el Teatro Mónaco acogerá la representación de Doña Rosita, una adaptación contemporánea del clásico de Lorca que aborda la desigualdad y la invisibilización de la mujer a través del tiempo. La programación continuará el viernes 21, a las 17.30 horas, en la Casa de la Cultura, con la mesa redonda Nuevos tiempos, nuevas violencias, en la que participarán Ana Laura Peralta y Sara Hernández Suárez.

Programación completa por el 25N en Onda. / Mediterráneo

El sábado 22, a las 12.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la representación interactiva De puertas para adentro, que involucra al público para reflexionar sobre las violencias invisibles que pueden producirse en el ámbito doméstico y las relaciones personales. Asimismo, el jueves 27, a las 19.00 horas, La Cassola recibirá a la reconocida activista y comunicadora Pamela Palenciano con su aclamado monólogo No solo duelen los golpes.

La programación se cerrará el viernes 28, a las 17.30 horas, en el salón de actos de la Casa de la Cultura, con la grabación en directo del pódcast Despertando juntas, un espacio de diálogo intergeneracional impulsado por el colectivo del mismo nombre.

El martes 25 se celebrará un acto institucional en La Cassola, a las 18.30 horas, durante el cual se rendirá homenaje a las víctimas de la violencia machista y se reafirmará el compromiso de la sociedad ondense con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia.