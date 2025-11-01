La alcaldesa de Benicàssim expulsa del pleno al concejal no adscrito Rubén Rodríguez por "interrupciones"
El edil y representante de Per Benicàssim afirma que fue por denunciar la suciedad del municipio, mientras Marqués defiende que actuó conforme al reglamento tras tres llamadas al orden
Fue necesaria la intervención de dos agentes de la Policía Local, al no entender Rodríguez la invitación de Marqués de abandonar la sala
El pleno ordinario celebrado el viernes en Benicàssim vivió un momento de tensión cuando la alcaldesa, Susana Marqués, ordenó la expulsión del concejal no adscrito y representante de Per Benicàssim, Rubén Rodríguez, tras llamarle al orden en tres ocasiones durante el debate de una moción de reprobación presentada por el propio edil contra la concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, sobre la limpieza del municipio.
Según explicó Marqués, la medida se adoptó “por reiteradas interrupciones y faltas de respeto” después de haber agotado los avisos contemplados en el artículo 95 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). “En ningún caso se le expulsa por decir que Benicàssim está sucio, sino por interrumpir en varias ocasiones y no acatar las llamadas al orden”, señaló la munícipe, quien recalcó que actuó “conforme al reglamento y con la máxima corrección”.
Un receso y la intervención de la Policía Local
Tras el tercer aviso, la alcaldesa decretó un receso de unos diez minutos y solicitó la presencia de la Policía Local, que accedió al salón de plenos cuando la sesión se reanudó. Según relató Marqués, “si el concejal no abandona el pleno de forma voluntaria, el reglamento obliga a llamar a las fuerzas del orden”. Finalmente, Rodríguez recogió sus pertenencias y abandonó la sala sin incidentes.
La alcaldesa calificó lo sucedido como “una situación desagradable que nunca antes había ocurrido en la corporación”, recordando que en un pleno anterior ya se había visto obligada a advertir al mismo concejal por actitudes similares, "en el que se levantó para increpar al secretario. “El salón de plenos es el templo de la democracia y merece respeto. No voy a consentir faltas de respeto hacia ningún compañero ni hacia los funcionarios”, subrayó.
La versión de Rodríguez
Por su parte, Rubén Rodríguez sostuvo que la expulsión fue consecuencia directa de sus críticas al estado de limpieza del municipio. “Parece que hablar de limpieza en Benicàssim es imposible”, declaró el edil, que calificó el episodio de “acto de censura y autoritarismo impropio de una institución democrática”.
Rodríguez aseguró que no se negó a abandonar el pleno cuando aparecieron las fuerzas del orden, ya que fue advertido de que su actuación "podía tener consecuencias legales”. “Solo he dicho lo que muchos vecinos repiten cada día: que Benicàssim está sucio y que el servicio no funciona. En lugar de responder, la alcaldesa ha preferido mandarme callar y echarme del pleno”, manifestó.
Durante su intervención previa, el concejal había leído varios mensajes de vecinos que denunciaban el estado de las calles, la presencia de plagas y el retraso en la entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza.
En una sesión anterior, la alcaldesa ya había invitado a Rodríguez a abandonar la sala por interrupciones, aunque entonces el pleno debía finalizar ya en ese momento.
