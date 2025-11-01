Almenara reclama soluciones definitivas para el litoral

El director territorial de Costas, Leonardo Monzonís, y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, visitaron este viernes las obras de estabilización, regeneración y aportación de materiales que la Dirección General de la Costa y el Mar está llevando a cabo en la zona sur de la playa Casablanca de Almenara.

La actuación tiene como objetivo recuperar y proteger el litoral sur de la playa, dentro del programa en el que se construyeron las escolleras y que contempla aportaciones anuales de materiales para reforzar el equilibrio del frente costero. Los trabajos se desarrollan conforme a la Declaración de Impacto Ambiental prevista, y los materiales se están extrayendo de la zona de la Gola de Queralt.

Pérez valoró positivamente la intervención y destacó que «permitirá recuperar y mejorar el litoral sur de la playa Casablanca, muy afectado en los últimos años por los temporales y la regresión».

Asimismo, reiteró la necesidad de impulsar un proyecto de protección permanente para esta zona del litoral, «adaptado a la situación actual y que garantice su recuperación y defensa frente a los temporales presentes y futuros, cada vez más intensos y con olas de mayor altura». En este sentido, el Ayuntamiento ya ha solicitado una reunión con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oroño, con el fin de abordar este proyecto y acelerar su puesta en marcha. En el encuentro también se trató otra de las preocupaciones del consistorio: el deterioro del paseo marítimo de madera. La alcaldesa reclamó su recuperación y reparación, o incluso la sustitución por un nuevo paseo construido con materiales más modernos, resistentes y sostenibles.