Almenara reclama soluciones definitivas para el litoral
La alcaldesa solicita un proyecto de protección permanente para la playa Casablanca, así como la recuperación del paseo marítimo
El director territorial de Costas, Leonardo Monzonís, y la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, visitaron este viernes las obras de estabilización, regeneración y aportación de materiales que la Dirección General de la Costa y el Mar está llevando a cabo en la zona sur de la playa Casablanca de Almenara.
La actuación tiene como objetivo recuperar y proteger el litoral sur de la playa, dentro del programa en el que se construyeron las escolleras y que contempla aportaciones anuales de materiales para reforzar el equilibrio del frente costero. Los trabajos se desarrollan conforme a la Declaración de Impacto Ambiental prevista, y los materiales se están extrayendo de la zona de la Gola de Queralt.
Pérez valoró positivamente la intervención y destacó que «permitirá recuperar y mejorar el litoral sur de la playa Casablanca, muy afectado en los últimos años por los temporales y la regresión».
Asimismo, reiteró la necesidad de impulsar un proyecto de protección permanente para esta zona del litoral, «adaptado a la situación actual y que garantice su recuperación y defensa frente a los temporales presentes y futuros, cada vez más intensos y con olas de mayor altura». En este sentido, el Ayuntamiento ya ha solicitado una reunión con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oroño, con el fin de abordar este proyecto y acelerar su puesta en marcha. En el encuentro también se trató otra de las preocupaciones del consistorio: el deterioro del paseo marítimo de madera. La alcaldesa reclamó su recuperación y reparación, o incluso la sustitución por un nuevo paseo construido con materiales más modernos, resistentes y sostenibles.
