Borriol aconsegueix deute 0
Ramos destaca que “és possible fer créixer el municipi, millorar els serveis i reforçar el patrimoni sense viure endeutats”
La Vila de Borriol tanca l’exercici 2025 amb deute 0, consolidant una fita històrica en la gestió econòmica municipal. Aquesta situació és el resultat d’una política financera rigorosa, sostinguda durant més d’una dècada, que ha permès reduir progressivament l’endeutament fins a eliminar-lo completament.
L’evolució del deute municipal reflectix l’esforç de contenció i planificació. Des del màxim històric de 4,43 milions d’euros l’any 2012, el consistori ha anat reduint el deute de manera constant fins a assolir el deute 0 per primera vegada el 2023.
Tot i una repunt temporal el 2024 —derivat de la compra de dos immobles i l’adquisició del solar per al futur IES—, el 2025 l’Ajuntament ja ha liquidat completament aquestes operacions gràcies a l’òptima gestió econòmica de l’equip de govern, mantenint-se sense deute i amb un patrimoni municipal reforçat.
Inversions estratègiques sense comprometre l’estabilitat
Durant l’últim any, s’han fet importants inversions en patrimoni i educació, destacant la compra i adequació d’immobles municipals per valor de 660.000 €, destinats a ampliar i millorar els serveis públics - en un d’ells s’han ubicat les dependències de la Policia Local i part del departament de Serveis Socials. A més, s’han adquirit els terrenys per al futur institut liquidant el préstec realitzat als efectes per un import de 320.000 €, una inversió clau per al desenvolupament educatiu del municipi. “Aquestes operacions s’han dut a terme sense comprometre l’equilibri pressupostari ni generar nou endeutament”, explica l’alcalde, Hèctor Ramos.
Ramos destaca que l’assoliment del deute 0 permet afrontar els pròxims anys amb una posició econòmica sòlida i capacitat d’inversió pròpia. Així, el consistori manté el compromís de continuar invertint en serveis públics, infraestructures i projectes que milloren la qualitat de vida del veïnat, sempre des de la responsabilitat i la sostenibilitat financera.
“Hem demostrat que és possible fer créixer el municipi, millorar els serveis i reforçar el patrimoni sense viure endeutats. Aquest és el resultat d’una gestió responsable i d’una planificació a llarg termini”, ha destacat l’alcalde Hèctor Ramos Portolés.
