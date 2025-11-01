El cartel ‘Tots a una veu’ del burrianense Manuel Candau López anunciará las Fallas de 2026
El Ayuntamiento de Burriana distribuirá la obra ganadora, y además premiará al artista con 700 euros
Se ha concedido el accésit al cartel con el Jocs de Llum”, realizado por el diseñador Sergio Iborra
El burrianense Manuel Candau López, con su obra titulada “Tots a una veu”, ha sido el ganador del concurso del diseño del cartel anunciador de las Fallas de 2026. El Ayuntamiento de Burriana será el encargado de distribuir la obra ganadora, además de otorgar un premio de 700 euros al artista local del cartel. A su vez, el diseño con el lema “Jocs de Llum”, realizado por Sergio Iborra ha obtenido el accésit, sin cuantía económica.
El jurado, presidido por la concejala de Fallas, Paloma Boix, e integrado por el presidente de la Federación de Fallas de Burriana, Salvador Doménech, y el presidente del Gremio de Artistas y Artesanos Falleros de Burriana, Paco Martínez, ha seleccionado la obra más destacada entre los 22 diseños presentados en esta edición, dónde hay que destacar la participación de artistas de fuera de la provincia y de comunidades autónomas de Asturias, Madrid y Comunitat Valenciana.
Para la elección, el jurado ha evaluado criterios como la originalidad, la calidad gráfica, el impacto visual y la eficacia tanto anunciadora como informativa. También se han considerado aspectos técnicos, como la capacidad de reproducción y edición en diversos formatos, así como la coherencia con la idea principal del concurso, alineada con las bases establecidas en la convocatoria.
La concejala de Fallas, Paloma Boix, ha agradecido “la gran participación de este año y la implicación de todos los artistas para aportar su granito de arena y creatividad en favor de nuestras Fallas 2026”. “Esta edición, ha sido realmente difícil elegir una única obra con tantas propuestas, talento y la gran calidad de todos los diseños que han llegado al consistorio”, ha añadido la edil.
