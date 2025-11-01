La tecnología que ayudará a Castellón a prevenir riadas

Cuando la lluvia sorprende, la prevención marca la diferencia. La instalación de un punto de medición permitirá conocer en tiempo real el nivel del río Belcaire y anticiparse a posibles riadas, reforzando así la seguridad en la comarca de la Plana Baixa de Castellón.

El Ayuntamiento de Moncofa ha instalado una estación para medir el caudal del río Belcaire a su paso por el camino que conduce a la localidad de Xilxes. Concretamente, se ha ubicado en el puente que cruza dicho río. El primer teniente de alcalde, José María Andrés, valora muy positivamente la puesta en marcha de este punto de medición del nivel del agua del Belcaire: «De esta manera podemos comprobar en directo el caudal, especialmente durante episodios de lluvias torrenciales que a veces se producen en la zona de Alfondeguilla, donde nace el río». «Aunque en Moncofa la intensidad de la lluvia sea mínima, el nivel del Belcaire puede aumentar considerablemente, y así podemos visualizarlo en todo momento», explica el edil.

Andrés recuerda que, en los últimos tiempos, las tormentas más fuertes suelen producirse de noche o de madrugada, lo que complica el acceso a los puntos más conflictivos del cauce -como los pasos inferiores o elevados- para comprobar el nivel del agua. «Ahora, con la estación de medición, podemos tomar decisiones sin necesidad de acercarnos al propio cauce», señala.

Esta actuación forma parte del compromiso municipal por mejorar la prevención y la seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos. Contar con datos actualizados sobre el caudal del Belcaire permite anticipar posibles crecidas, actuar con rapidez y reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en épocas de lluvias intensas o temporales que afectan a toda la comarca.