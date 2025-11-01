¿Quién es la mujer que rompió barreras en la ciencia y hoy inspira desde Castellón?
Hoy, su legado emociona desde un colegio en forma de mural
Fue la primera mujer en presidir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), una institución con más de 80 años de historia. Y lo hizo con la misma pasión que la llevó a estudiar Química en la Universidad de Oviedo y a recorrer medio mundo para investigar sobre materiales, energía y nuevas tecnologías del carbono.
Rosa Menéndez, hoy vicepresidenta de Science Europe, ha dedicado más de cuatro décadas a la investigación, liderando más de 30 proyectos científicos, firmando 200 publicaciones internacionales, 10 patentes y 20 tesis doctorales. Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de materiales sostenibles y en las aplicaciones del grafeno en biomedicina y energía.
Su nombre ya forma parte del proyecto Dones de Ciència de la Universitat Politècnica de València, que le ha rendido homenaje con un mural en el CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa. Un reconocimiento que une arte, ciencia y emoción para inspirar a las nuevas generaciones.
Durante la inauguración, Menéndez se emocionó al escuchar a los alumnos corear su nombre y subrayó la importancia de educar en igualdad desde las primeras etapas.
“Me siento profundamente emocionada y muy bien acompañada por el elenco de científicas que forman parte del proyecto”
Su historia es la de una pionera que abrió caminos en la ciencia española, demostrando que el talento no entiende de género.
