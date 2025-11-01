El mural que une a dos genios de la ciencia en un pueblo de Castellón

El CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa se vistió ayer de fiesta. Pero no fue una fiesta cualquiera, sino una dedicada a un tema de gran relevancia: la ciencia y quienes la hacen posible. El motivo fue la inauguración del mural con el que la Universitat Politècnica de València (UPV) rinde homenaje, dentro de su proyecto Dones de Ciència, a la química Rosa Menéndez, primera mujer que presidió el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y actual vicepresidenta de Science Europe. Menéndez ha participado en más de treinta proyectos de investigación con amplia implicación industrial y ha recibido numerosos reconocimientos y premios.

El mural cobra un significado especial por estar ubicado precisamente en Moncofa, en el colegio que lleva el nombre del científico Avel·lí Corma, uno de los investigadores españoles más reconocidos a nivel internacional, nombrado hijo predilecto del municipio.

En el acto estuvieron presentes la propia Rosa Menéndez; el científico Avel·lí Corma; el alcalde de la localidad, Wences Alós; el rector de la UPV, José E. Capilla, y el delegado del CSIC en la Comunitat Valenciana, Juan Fuster. La homenajeada expresó su enorme gratitud por formar parte del proyecto e incidió en la importancia de fomentar la igualdad de oportunidades y visibilizar el talento científico femenino desde las edades más tempranas.

La homenajeada departió con Avel·lí Corma, ante la mirada de la autora del mural. / Miguel Ángel Sánchez

El alumnado y profesorado del centro esperó a las autoridades y, al unísono, coreó el nombre de Menéndez, emocionando a la científica hasta las lágrimas: «Si a esto añadimos que este es el centro que lleva el nombre de un científico de la talla de Avel·lí Corma, buen compañero y amigo, pues qué quieren que les diga, me siento profundamente emocionada», destacó Menéndez, quien añadió sentirse «muy halagada y muy bien acompañada por el elenco de científicas que forman parte del proyecto».

El alcalde agradeció «la iniciativa de la UPV y la colaboración del CEIP». «Así continuamos la labor del Ayuntamiento para promover la ciencia en la localidad. Una muestra es el mural dedicado a nuestro científico más insigne en la fachada del mismo colegio», señaló Alós, quien subrayó que el mural inaugurado «da una relevancia especial al papel de las mujeres en la ciencia, tantas veces injustamente olvidadas y ocultadas en la historia».

«Seguro que más de uno indagará quién es esa mujer que está en el patio del CEIP Científic Avel·lí Corma» Rosa Menéndez — Científica homenajeada con un mural en el CEIP Científic Avel·lí Corma de Moncofa

La científica, junto a la autora del mural. / Miguel Ángel Sánchez

La obra, realizada por la artista zamorana Laura Merayo, contiene referencias tanto a la trayectoria científica de Menéndez como a su pasión por el campo, Asturias y sus raíces familiares. «Al hablar con Rosa me comentó que estaba muy unida a su madre, que había trabajado mucho en el campo y que le encantaban las flores. Por eso he usado motivos florales, utensilios de labranza y la representación del campo», explicó la autora.

Por su parte, Avel·lí Corma expresó su satisfacción por que el colegio que lleva su nombre cuente con un mural «nada más y nada menos que de Rosa Menéndez». «Esto son palabras mayores porque estamos hablando de una química en mayúsculas. Para el alumnado de este colegio es un honor y una satisfacción poder contemplar diariamente el mural. Además, ayer tuvieron la oportunidad de conocerla en persona, y eso aún les hará valorar más el magnífico trabajo realizado por la artista Laura Merayo», añadió.

Tanto la artista como la investigadora coincidieron en destacar la importancia de Dones de Ciència para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y en el arte. «Seguro que más de uno indagará quién es esa mujer que está en el patio del CEIP Científic Avel·lí Corma», apuntó la homenajeada.

"Estamos hablando de una química en mayúsculas. Para el alumnado de este colegio es un honor y una satisfacción poder contemplar diariamente el mural" Avel·lí Corma — Investigador del Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV)

Con este mural, son ya 46 las obras que forman parte del proyecto Dones de Ciència, reconocido a nivel nacional e internacional, y que seguirá creciendo este curso con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.