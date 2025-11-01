El PP critica la negativa del alcalde a ampliar el centro día de Borriol con 20 plazas

El PP de Borriol lamenta que el alcalde, Héctor Ramos, ratificó en el pleno su negativa a ampliar la capacidad del centro de día que el Consell ha propuesto para la instalación que ejecuta en el municipio y que supondría ganar 20 nuevas plazas.

La respuesta se produjo cuando el portavoz del PP, Enrique Esteve, tomó la palabra en el apartado de ruegos y preguntas para pedir al alcalde explicaciones por la pérdida «de esta oportunidad».

«El alcalde de Compromís se ha convertido en el peor enemigo del municipio», afirmó Esteve.

Los hechos se remontan al pasado 10 de septiembre, cuando la Conselleria de Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias, emite escrito comunicando al Ayuntamiento de Borriol la posibilidad de ampliar en 20 plazas la capacidad del centro de día que financia la Generalitat Valenciana en el municipio.

A esta solicitud el Ayuntamiento respondió con un escrito, el 15 de septiembre, por el que descartó la ampliación propuesta.

El concejal del PP en Borriol, Enrique Esteve, exhibió ayer ambas comunicaciones para reclamar a la alcaldía que explicara «cómo una cuestión de este calado no se ha compartido ni con la corporación ni con el pueblo». «Los vecinos de Borriol merecen saber que su alcalde ha dicho no a ampliar a 50 plazas la capacidad del centro de día porque, según él, no hay tiempo material».

En su intervención, el portavoz del Partido Popular también pidió al primer edil que no se escudara en los técnicos municipales.