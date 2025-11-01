Víctor Parra y Daniel Gutiérrez, nuevos concejales de Vox en Burriana

Víctor Parra y Daniel Gutiérrez serán los nuevos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burriana. Tras el reciente terremoto político vivido en el consistorio con la salida del equipo de gobierno de los ediles de Vox y la posterior renuncia al acta de Juan Canós y Antonio Ferrándiz, la formación ha confirmado que ambos asumirán próximamente sus actas y se incorporarán al grupo municipal junto a Jesús Albiol.

Fuentes del partido han señalado que, aunque la designación todavía no es oficial porque no se ha fijado fecha para el pleno de toma de posesión, Parra y Gutiérrez serán los nuevos representantes de Vox. En la lista electoral de 2023 ocupaban los puestos cinco y seis, respectivamente, y existían dudas sobre quién asumiría el acta, ya que en número cuatro estaba Laura Hidalgo, quien, parece ser ha declinado el puesto.

En el comunicado con el que la formación de Abascal anunció la renuncia de Canós y Ferrándiz, expresaron la voluntad de dejar paso a otras personas para que, con ánimos renovados, gestionen la labor de oposición que ahora les toca realizar».

¿Quién es cada uno?

Víctor Parra es asesor de Llanos Massó en Les Corts y coordinador comarcal de Vox, mientras que Daniel Gutiérrez ejerce como coordinador local.

Por su parte, Beatriz Conejero, también número cuatro de la lista, salió del ejecutivo municipal pero no renunció al acta pese a la solicitud expresa del partido. Vox pidió oficialmente su dimisión tras conocerse que había causado baja en la formación y pasaba a formar parte del grupo de no adscritos.